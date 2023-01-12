В Медсанчасти №9 подвели итоги работы в уходящем году, а также наградили сотрудников. В числе награжденных - дубненские медики, которые работали в составе сводного отряда ФМБА России на территории Запорожской области.

Всего на торжественном собрании награждены около 40 человек - врачей, медицинских сестер, а также других сотрудников медсанчасти. Они отмечены ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями главы нашего города.

Руководитель МСЧ №9 Ирина Ларионова выразила благодарность организациям и учреждениям, которые помогли своей поддержкой добиться медицинскому учреждению столь высоких результатов.

- Успехи медико-санитарной части - это результат совместной работы коллектива МСЧ №9 ФМБА России, администрации Объединенного института ядерных исследований, администрации городского округа Дубна, АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» при непосредственной поддержке ФМБА России, - отметила она.

Отдельные слова благодарности коллективу ОЭЗ «Дубна» за организацию транспортной доставки бригады медиков, оборудования и лекарственных препаратов в Запорожскую область.

Коллективу медсанчасти И.Ларионова пожелала новых успехов и благополучия в новом году.