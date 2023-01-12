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Поддержка волонтеров Печать
12.01.2023 00:00

Волонтерам начали оплачивать услуги связи. Соответствующий Закон принят на федеральном уровне.

Так, с 1 января 2023 года оплата услуг связи включена в список мер поддержки добровольцев наряду с затратами на питание, спецодежду и проезд.

- Количество волонтёров в Подмосковье постоянно растёт, - отметила член Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева. – Волонтёры работают, разумеется, не ради награды, однако важно поощрять их любыми способами. Потому сегодня выстроена система мер, направленная на поддержку добровольцев. Включение в неё оплаты услуг связи стала ещё одним важным шагом.

В соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» предусмотрены следующие меры поддержки:

  • обеспечение питанием;
  • обеспечение форменной и спецодеждой, оборудованием, средствами индивидуальной защиты;
  • обеспечение помещением во временное пользование;
  • оплата проезда до места назначения и обратно;
  • уплата страховых взносов на добровольное медицинское страхование либо на страхование жизни и здоровья.

Чтобы стать волонтером, необходимо зарегистрироваться на сайте «Волонтёры Подмосковья». На сайте можно выбрать мероприятия, в которых можно принять участие.

Всего в настоящее время в Московской области зарегистрировано более 26 тыс. волонтёров.
  		 
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