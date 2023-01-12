Традиционный новогодний прием главы города прошел в последние дни уходящего года. На нем подвели итоги, а также коснулись планов на будущее. Глава города Сергей Куликов поблагодарил горожан, внесших наибольший вклад в развитие нашего наукограда, а также жителей, волонтеров и трудовые коллективы городских предприятий за помощь жителям Донбасса, военнослужащим, мобилизованным и их семьям. Они были отмечены заслуженными наградами. Открывая торжество, Сергей Александрович поздравил дубненцев и почетных гостей с наступающим новым годом и Рождеством и подчеркнул, что достигнутые успехи – это в первую очередь заслуга каждого из присутствующих в зале активных горожан, отдающих свои знания, творчество, силы для процветания родного города. - Для Дубны уходящий год отмечен большими преобразованиями в сфере благоустройства, яркими достижениями наших талантливых земляков, которые хотят видеть наукоград современным, процветающим, комфортным и привлекательным местом на карте Подмосковья и нашей России, - сказал глава Дубны. – Сегодня для нас важно совместными усилиями преодолеть трудности, связанные с геополитической обстановкой в мире, санкционным давлением на нашу страну. И мы здесь, в Дубне, делаем всё, чтобы справиться с вызовами: трудовые коллективы, градообразующие предприятия, резиденты и ОЭЗ «Дубна», наш малый и средний бизнес, люди разного возраста и разных профессий проявляют сплоченность и в работе, и в стремлении помочь тем, кому эта помощь необходима. Благодарственные письма, почетные грамоты, медали и памятные знаки вручали глава Дубны Сергей Куликов, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутаты Мособлдумы Марина Шевченко и Александр Орлов, председатель городского Совета депутатов Андрей Тамонов, директор Объединенного института ядерных исследований академик Григорий Трубников. Почетного знака «За заслуги перед Дубной» удостоены Михаил Иткис, заместитель научного руководителя Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ, и Александр Каприн, директор ООО «Строймаш». Почетного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» Министерства физической культуры и спорта РФ – Татьяна Харитонова, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи – начальник отдела физической культуры. Знака Преподобного Сергия Радонежского – Светлана Мухина, директор ООО «Стройпроект», и Александр Лисовский, генеральный директор АО «НПО «Криптен». Знака Московской областной Думы «За труды» – Павел Насонов, директор Спортивной школы «Дубна». Медалью «За доблестный труд» II степени от Союза машиностроителей России награжден Валерий Шадрин, генеральный директор ОКБ «Аэрокосмические системы». Присвоены почетные звания: «Заслуженный деятель науки Московской области» – Владимиру Коренькову, директору Лаборатории информационных технологий им. М.Г. Мещерякова ОИЯИ, и Гамлету Ходжибагияну, заместителю директора Лаборатории физики высоких энергий им. В.И. Векслера. «Заслуженный работник образования Московской области» – Антонине Руденко, заместителю заведующей по воспитательной и методической работе ДОУ №22 «Золотая рыбка». Была отмечена победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2022» в номинации «Молодой педагог-психолог» Анна Ляскович, педагог-психолог ДОУ №9 «Незабудка». На сцену в этот день поднялись и трое специалистов Дубненской городской больницы, одержавшие победы в профессиональных конкурсах. Это Тарас Тарасюк, заведующий отделением абдоминальной хирургии, удостоенный звания «Лучший хирург России»; Екатерина Чернякова, старшая медсестра терапевтического отделения поликлиники №1 (лучшая медицинская сестра Московской области), и Мария Соколова, старший лаборант клинико-диагностического отделения (лучший фельдшер-лаборант Московской области). Отмечены на сцене были многие дубненцы, но еще больше тех, кто пусть пока и не отмечен высокими наградами и не получил оваций восторженного зала, но самоотверженно трудился на благо своего города, своих сограждан, всей страны. Таких людей в нашей Дубне даже не десятки и не сотни, а тысячи! Это и волонтеры, добровольцы, и медики, и водители, и простые труженики предприятий, учителя, педагоги… Всех их не перечислишь, но каждому - сердечное спасибо за ваш труд, за вашу преданность делу и служение людям. Анна Сухая Фото пресс-службы Администрации Дубны