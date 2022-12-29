Накануне празднования 110-летия со дня рождения основателя и первого Главного конструктора ГосМКБ «Радуга» Александра Яковлевича Березняка перед главным входом на предприятие прошел торжественный митинг. Его участники - сотрудники самого МКБ, ветераны, а также ученики и педагоги первой школы, носящей имя выдающегося конструктора, - все до одного, в полном составе! Там же, на торжественной линейке, состоялось посвящение учеников первых классов в юные березняки. Этой традиции уже очень много лет: ребята, приходя учиться в первую школу, носящую имя конструктора Березняка, становятся продолжателями традиции своих дедов, отцов и матерей, которые трудились и трудятся на нашем МКБ. А потому знать, кто такой Александр Яковлевич Березняк, для них это уже почетная обязанность. Поздравляя радужан и всех собравшихся с юбилейной датой, заместитель генерального директора предприятия - главный инженер А.П. Утриванов подчеркнул, что жизнь и деятельность Александра Яковлевича Березняка – это яркий пример того, как надо организовывать работу, это пример служения Родине. - Таким примером является и весь наш коллектив, - отметил Анатолий Петрович, - который 70 лет не дает врагу напасть на нас в открытую. Мы сегодня – щит Родины, и мы этим гордимся. Сегодня самые маленькие ученики школы будут приняты в юные березняки. Я желаю, чтобы вы гордо пронесли имя нашего выдающегося конструктора, чтобы выросли настоящими людьми и чтобы обязательно кто-то из сегодняшних юных березняков пришел через многие годы к нам на предприятие и продолжил дело и традиции, которые заложил Александр Яковлевич Березняк. А мы своей деятельностью говорим сегодня, что всегда будем стоять на защите нашей Родины, как это делал Александр Яковлевич Березняк, и никогда не опустим планку нашего предприятия. Все вы хорошо знаете, что радуга как физическое явление – к ясному небу. А наша «Радуга», весь наш коллектив, сделает все, чтобы небо над нашими головами было ясное и мирное. - Сегодня перед нами не просто учащиеся школы №1, сегодня «Радугу» пришла поздравить настоящая гвардия имени Александра Яковлевича Березняка! – сказал, обращаясь к участникам торжественной линейки председатель первичной профсоюзной организации предприятия Максим Николаевич Щербаков. - Так что, юные гвардейцы, юные березняки, помните: имя Александра Яковлевича Березняка запечатлено и в наименовании нашего предприятия, и в названии улицы нашего города, на мемориальных досках и стратегическом бомбардировщике, и даже на вершине Памира… И это не просто так. Это огромный труд первого Главного конструктора нашего предприятия, это огромный труд коллектива МКБ «Радуга» - всех тех, кто уже на заслуженном отдыхе, и кто сегодня выполняет глобальные, стратегические, государственные задачи. И, передавая эстафету, обращаюсь к вам, наши юные березняки: ребята, учитесь, познавайте науки, не халтурьте. Будьте отличниками, будьте лучшими, чтобы стать достойной сменой нашим конструкторам, инженерам и продолжить дело нашей «Радуги»! Глава города Сергей Александрович Куликов, поздравляя радужан с этой датой, подчеркнул, что благодаря труду всего коллектива, созданного А.Я. Березняком, наша Дубна известна во всем мире, а наша страна может обеспечивать свою защиту. Благодаря неравнодушию коллектива, который в День благотворительного труда перечислил однодневный заработок в фонд «Сопричастность», стало возможным создание в Дубне аллеи Героев. И такое сохранение памяти о наших выдающихся земляках особенно важно и ценно. И еще немаловажное событие, которое произошло в эти дни: коллектив школы № 1 имени Александра Яковлевича Березняка удостоен почетного знака «За заслуги перед Дубной». Награду из рук главы города Сергея Александровича Куликова и председателя Совета депутатов Дубны Андрея Владимировича Тамонова получил директор учебного заведения Александр Иванович Руденко. Вручение почетного знака состоялось как раз там, на торжественной линейке. Для Дубны это беспрецедентный случай, когда почетного знака «За заслуги перед Дубной» удостоен не ее выдающийся житель, а учебное заведение. В торжественной обстановке знак был закреплен на знамени школы и отныне, как и само знамя, будет храниться в кабинете директора. Завершился митинг посвящением первоклашек в юные березняки (по традиции значки на грудь им надели уважаемые ветераны МКБ), а также возложением цветов к бюсту А.Я. Березняка, установленному у главной проходной предприятия. В нем участвовали как руководство «Радуги», ветераны, так и молодые сотрудники, продолжатели славных традиций МКБ. Анна Сухая Фото автора