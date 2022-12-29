Дорогие дубненцы!



Новый год стучится в двери, а следом за ним Рождество - добрые зимние праздники, которые принято встречать в кругу родных и друзей.

Это время подарков и сюрпризов, красочной иллюминации на улицах и огоньков на елках. Время творить маленькие чудеса, радовать близких, верить в победу добра, в торжество милосердия и справедливости.

Дубна добавила в свою летопись еще один год, и он ознаменовался многими преобразованиями, в первую очередь благодаря участию наукограда в федеральных программах и губернаторских проектах. Это значительно расширяет наши возможности по ключевым направлениям, в том числе по созданию и модернизации объектов инфраструктуры, ремонту дорог и тротуаров, благоустройству общественных территорий.

Выражаю искреннюю признательность градообразующим предприятиям и организациям, резидентам особой экономической зоны, представителям малого и среднего бизнеса, общественным организациям и всем неравнодушным жителям, которые участвуют в жизни города и помогают в решении социально значимых вопросов.

Все мы ждем от нового года воплощения наших чаяний и надежд. И я от души желаю, чтобы в 2023 году в каждом доме, в каждой семье царили мир и согласие, чтобы сбывались мечты и всем делам сопутствовала удача!

Будьте счастливы, друзья! И любите нашу Дубну, прекрасный город со славным прошлым и большим будущим!

С.А. КУЛИКОВ, глава г.о. Дубна