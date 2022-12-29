Уважаемые дубненцы! Дорогие коллеги!

Примите самые искренние поздравления в канун Нового года и Рождества!

В эти предпраздничные дни хочется говорить только о хорошем и верить, что оно непременно сбудется. Но я не могу не сказать о той большой работе, которую выполнило и продолжает выполнять наше предприятие ГосМКБ «Радуга».

Коллектив очень ударно поработал в этом году. Несмотря на крайне сложные задачи, мы выполнили планы этого года. Большое спасибо каждому из нашей команды, кто понимал и понимает, что выполнение плана для нас равносильно нашей победе. Поэтому хочу пожелать, чтобы в следующем году мы обязательно победили в тех военных действиях, которые сейчас идут. И своевременная поставка наших изделий как раз обеспечит нам эту победу.

Всему коллективу нашего КБ, а также всем жителям города желаю крепкого здоровья, счастья и всяческих успехов! Отдельные слова благодарности и наилучшие пожелания - ветеранам. Главное на любом предприятии - это передача традиций и знаний от старшего поколения младшему. А на «Радуге» таких знаний и традиций очень много. Как есть и своя уникальная школа - школа Березняка, школа «Радуги», и это непреходящие ценности. Только сохранение и приумножение традиций дает уверенность в будущем.

Именно поэтому говорю спасибо всем нашим ветеранам за ту школу, которая сегодня существует на «Радуге», и желаю всему коллективу новых успехов в наступающем году!

Всем дубненцам - чистого мирного неба и благополучия во всем!

С.А. БОГАТИКОВ, генеральный директор

АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»