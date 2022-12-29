Дорогие жители нашей любимой Дубны!

От имени депутатов Совета депутатов городского округа Дубна примите самые тёплые и искренние поздравления с наступающим новым 2023 годом и светлым праздником - Рождеством Христовым!

Пусть наступающий год принесет много светлых моментов, позитивных эмоций и хороших новостей! Пусть исполняются самые заветные желания, и каждый день нового года будет наполнен добром, радостью и счастьем!

Искренне желаю вам доброго здоровья, веры в чудеса и волшебного новогоднего настроения!

А.В.ТАМОНОВ, председатель Совета депутатов г.о. Дубна