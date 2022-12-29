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С Новым годом! Печать
29.12.2022 03:32

Дорогие жители нашей любимой Дубны!

От имени депутатов Совета депутатов городского округа Дубна примите самые тёплые и искренние поздравления с наступающим новым 2023 годом и светлым праздником - Рождеством Христовым!

Пусть наступающий год принесет много светлых моментов, позитивных эмоций и хороших новостей! Пусть исполняются самые заветные желания, и каждый день нового года будет наполнен добром, радостью и счастьем!

Искренне желаю вам доброго здоровья, веры в чудеса и волшебного новогоднего настроения!

А.В.ТАМОНОВ, председатель Совета депутатов г.о. Дубна
  		 
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