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С Новым годом! Печать
29.12.2022 03:32

Дорогие ветераны!

Искренне поздравляем вас и ваших близких, родных с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год - самый добрый и любимый праздник, он объединяет людей, собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру в милосердие и несет в себе ожидание чуда. 2022 год был годом тяжелых испытаний, а Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд, вера в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий.

Желаем вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья. Пусть предстоящий год принесет в ваш дом достаток и благополучие. С Новым годом и Рождеством Христовым!

Н.М. ШУВИКОВА, председатель Совета ветеранов
  		 
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