Накануне Нового года вышел в свет первый номер корпоративной газеты ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка «Крылья Радуги». Газета сочетает в себе непривычный для газетного издательства формат и высокое качество печати.

Темой первого номера стал 110-летний юбилей первого Главного конструктора предприятия Александра Яковлевича Березняка. Также генеральный директор ГосМКБ Сергей Анатольевич Богатиков и научный руководитель Владимир Николаевич Трусов рассказали о том, что сделано коллективом в уходящем году, и задачах, поставленных перед предприятием на ближайший год и в целом на перспективу. А напутствовал коллектив на серьезную работу генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Викторович Обносов.

Уверены, что корпоративная газета еще больше сплотит коллектив «Радуги» и будет отражать все самые важные и яркие события его жизни.

Анна Владимирова