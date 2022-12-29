СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Первый номер Печать
29.12.2022 03:31

Накануне Нового года вышел в свет первый номер корпоративной газеты ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка «Крылья Радуги». Газета сочетает в себе непривычный для газетного издательства формат и высокое качество печати.

Темой первого номера стал 110-летний юбилей первого Главного конструктора предприятия Александра Яковлевича Березняка. Также генеральный директор ГосМКБ Сергей Анатольевич Богатиков и научный руководитель Владимир Николаевич Трусов рассказали о том, что сделано коллективом в уходящем году, и задачах, поставленных перед предприятием на ближайший год и в целом на перспективу. А напутствовал коллектив на серьезную работу генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Викторович Обносов.

Уверены, что корпоративная газета еще больше сплотит коллектив «Радуги» и будет отражать все самые важные и яркие события его жизни.

Анна Владимирова
  		 
< Декабря 2022 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)