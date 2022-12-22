В МСЧ №9 открыли центр амбулаторной медицинской реабилитации с водолечебницей.

В торжественном открытии центра приняли участие заместитель начальника отдела реабилитации и санаторно-курортного лечения Управления организации медицинской помощи и промышленной медицины ФМБА России Елена Бамбаева, помощник директора ОИЯИ, член-корреспондент РАН Григорий Ширков, помощник директора ОИЯИ по капитальному строительству Алексей Трубников, заместитель главы г.о. Дубна Максим Тихомиров, депутат Московской областной думы Александр Орлов, от ОЭЗ «Дубна» - первый заместитель генерального директора Роман Хомяков и заместитель генерального директора по правовой работе и закупочной деятельности Екатерина Белоусова.

Центр амбулаторной медицинской помощи, куда были приглашены гости, удобно расположился на первом этаже терапевтического корпуса медсанчасти. В его помещениях установлено новейшее медицинское высокотехнологичное оборудование, которое позволяет оказывать полный комплекс реабилитационных мероприятий пациентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями неврологического, кардиологического профиля, перенесшим травмы и различные операционные вмешательства, а также страдающим хроническими заболеваниями.

Участники мероприятия отметили разнообразие продемонстрированного им медицинского оборудования. Это системы оздоровления организма, основанные на применении потоков воды (водолечебная кафедра Вуокса, душ Виши), дорожки Кнейпа, водолечебный комплекс, предназначенный для подводного горизонтального дозированного вытяжения позвоночника, кушетка бесконтактного гидромассажа, комплекс спортивного оборудования и инвентарь, предназначенные для занятий ЛФК, а также медицинские аппараты для проведения лечебных процедур с использованием света, электрического тока, магнитотерапии и других методик.

Заместитель начальника отдела реабилитации и санаторно-курортного лечения Управления организации медицинской помощи и промышленной медицины ФМБА России Елена Бамбаева отметила, что в медико-санитарной части за короткий срок проделана колоссальная работа, сосредоточены материально-технические и кадровые ресурсы, что позволило создать действительно комфортные условия для лечения и реабилитации пациентов.

- Не в каждом подмосковном городе есть такой реабилитационный центр с водолечебницей, который открылся для жителей нашего наукограда, - сказала заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Екатерина Белоусова. - Дубненцам очень повезло, что они могут обращаться за помощью к профессионалам своего дела, инициативным и заботливым сотрудникам, которые трудятся в медсанчасти №9. От всего коллектива особой экономической зоны и нашего руководителя Антона Владимировича Афанасьева мы поздравляем коллектив с завершением такого значимого проекта и желаем центру успешной работы!

От Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» медицинскому учреждению передан сертификат на массажный стол для нового центра, а также набор косметической продукции компании-резидента «Биофармлаб». В свою очередь начальник медико-санитарной части №9 ФМБА России Ирина Ларионова отметила, что добиться таких результатов удалось благодаря совместной работе коллектива с ОИЯИ, администрацией городского округа Дубна, Управляющей компанией ОЭЗ «Дубна», поддержке центрального аппарата ФМБА России. Руководитель заверила, что на будущий год запланирован целый комплекс мероприятий, который позволит продолжить работу по развитию медсанчасти.

Светлана Жукова

Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»