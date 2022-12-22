Свой 96-й день рождения отметила труженица тыла, почетный ветеран Подмосковья Нина Григорьевна Дьячкова. Поздравить нашу дорогую виновницу торжества пришли самые близкие - родные и друзья. Где отмечать день рождения - вопрос в общем-то не стоял: конечно, в стенах первой школы, ученицей самого первого набора которой в далеком 1937 году и была маленькая Нина Дьячкова. «Отметить юбилей в прошлом году из-за пандемии мне не удалось, - говорит Нина Григорьевна, - а так хотелось собрать самых дорогих». Ситуацию поправили ровно год спустя. На большом экране в честь именинницы показали небольшую историю жизни - старые фото, малоизвестные и вместе с тем интересные факты из биографии тронули гостей вечера. Да так, что вспоминать стали все: как раньше жили, как дружили семьями, какие дарили друг другу подарки и какие делали сюрпризы, как помогали в трудных ситуациях, когда беда, и как веселились и праздновали по хорошим поводам. Ведущим вечера был директор школы №1 Александр Иванович Руденко. И этим все сказано. Вечер прошел в очень доброй и теплой обстановке, такой, когда, забыв про возраст и невзгоды, хочется и петь, и говорить, и даже танцевать. Нина Григорьевна, и тут вряд ли кто осмелится мне в этом возразить, полностью соответствует своему имени (Нина - в одном из переводов означает «царица»). Благородная царица - с большим добрым сердцем, сочувствующим, отзывающимся и благодарным. А еще стойким и мужественным, способным пережить столько потерь и несчастий и не очерствевшим ничуть… Именно такой многие из нас знают Нину Григорьевну и любят. Слова восхищения, признательности и самые лучшие пожелания нашему уважаемому ветерану адресовал глава города Сергей Александрович Куликов, лично приехавший поздравить виновницу торжества. Самым популярным, как несложно догадаться, в этот вечер было пожелание здоровья и долголетия, а еще чтоб, несмотря на возраст, хотелось мечтать и мечталось, и эти добрые мечты обязательно сбывались. Настроением праздника А.И. Руденко помогали заправлять безгранично талантливые и творческие представители ДК «Октябрь» Марина Валентиновна Чайковская и квартет «Кавалеры». Каждое их выступление - это целое представление, попадающее точно в «десятку» - промахов не бывает. И ведь было действительно с ними и весело, и душевно, и порой немного грустно от нахлынувших воспоминаний. Сама Нина Григорьевна благодарит всех, кто помог организовать для нее праздник, кто разделил с ней вечер (и еще несколько дней и вечеров, потому что праздник продолжается, и друзья, коллеги и родные все еще идут ее поздравлять) и кто вообще идет рядом по жизни. Ведь уже теперь, на 97-м году, оглядываясь назад и иногда вспоминая свои заслуги, все же очень важно понимать, с кем и при чьей поддержке, пусть и не такими уже быстрыми шагами, но все же идти вперед. Благо, что в жизни Нины Григорьевны такие люди есть. Долгая и благая вам лета, дорогая Нина Григорьевна! Пусть ваш путь продлится еще на многие годы - счастливые годы в окружении самых любимых и дорогих! Анна Сухая