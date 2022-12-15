СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Грант на благоустройство территории Печать
15.12.2022 00:00

Дорогие дубненцы! В 2023 году наш город будет участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победа в этом конкурсе позволит наукограду привлечь федеральный грант на благоустройство территории. Какой? Решать вам!

  • Улица Володарского;
  • Улица Тверская;
  • Улица Центральная с прилегающими территориями;
  • Улица Макаренко.

Голосование проводится с 9 по 18 декабря включительно. Оставить свой голос можно по ссылкеhttps://forms.gle/xNCuL9JLpKDoGhjZ8.

Выбор территории - лишь первый этап совместной работы города и жителей над конкурсной заявкой. Подписывайтесь на сообщество проекта https://vk.com/dubna2023, чтобы следить за новостями!
  		 
< Декабря 2022 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)