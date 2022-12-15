Дорогие дубненцы! В 2023 году наш город будет участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победа в этом конкурсе позволит наукограду привлечь федеральный грант на благоустройство территории. Какой? Решать вам!

Улица Володарского;

Улица Тверская;

Улица Центральная с прилегающими территориями;

Улица Макаренко.

Голосование проводится с 9 по 18 декабря включительно. Оставить свой голос можно по ссылкеhttps://forms.gle/xNCuL9JLpKDoGhjZ8.

Выбор территории - лишь первый этап совместной работы города и жителей над конкурсной заявкой. Подписывайтесь на сообщество проекта https://vk.com/dubna2023, чтобы следить за новостями!