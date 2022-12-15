Как сообщил глава города Сергей Куликов, более 780 тысяч наказов поступило от избирателей Подмосковного региона в ходе предвыборной кампании прошлого года. На их основе сформирована Народная программа партии «Единая Россия» сроком на пять лет.

«В Дубне поступило более 350 предложений и инициатив, свыше 200 уже выполнены, - отметил глава Дубны. - Это одна из основных задач в нашей совместной работе с командой губернатора и депутатами города, области и Госдумы».

О реализации наказов на встрече с коллективом горбольницы рассказали областные парламентарии Марина Шевченко и Александр Орлов. Среди наиболее частых запросов - установка детских площадок. В этом году они появились во дворах на пр. Боголюбова, 39; ул. Тверской, 16; ул. Карла Маркса, между домами 15 и 17.

В Московской области стартовала федеральная программа по капремонту школ, в 2024-2025 годах будут отремонтированы две старейшие школы нашего города - первая и вторая. По губернаторской программе «Открытый стадион» реконструирован стадион школы №5, где теперь могут заниматься не только школьники, но и жители левобережья.

Благоустроены сквер за Терминалами и территория возле пруда на Коммунальном проезде. Осуществлен начальный этап модернизации городских очистных сооружений: проведены инженерные изыскания, завершается подготовка проектно-сметной документации.

При поддержке Совета депутатов Дубны на средства из муниципального бюджета ремонтируются городские дороги и тротуары; ежемесячно получают компенсацию за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей 87 медицинских работников; оказывается адресная помощь дубненцам и семьям в трудной ситуации. Это далеко не полный перечень того, что сделано в этом году.

На встрече благодарственными письмами отмечены Павел Насонов, Анатолий Парамонов, Ирина Тарасова, Татьяна Лохина и Елена Смирнова, активно работающие в дубненском отделении партии «Единая Россия».

Подготовила Людмила ПЕТРОВА