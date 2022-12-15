2 декабря завершился региональный этап премии Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) «Родительское спасибо». В числе победителей - трое участников из Дубны.

Награждение проходило в ДК «Яуза». В зале собрались те, кто всегда готов помочь особенным детям и их родителям. Всего в этом году в финал регионального этапа вышло 15 лауреатов, трое из них - участники дубненского отделения ВОРДИ.

Дипломантами стали:

- Алиферова Ирина (номинация «За раскрытие в каждом ребенке его талантов и возможностей»);

- Носкина Юлия (номинация «За достижения в развитии спортивной инклюзии, адаптивной физкультуры и спорта»).

Лауреатом 3 степени признана Мельник Наталья (номинация «За формирование толерантного восприятия и отношения к «особым детям»).

«Большое счастье, когда в семье появляется ребёнок, - говорит руководитель дубненского отделения ВОРДИ Виктория Левкович. - Но если он отличается ментально или физически, поддержка родных особенно важна. Но она важна и за пределами семьи. И каждый из нас может помочь изменить мир детей с инвалидностью».

Подготовила Людмила Петрова