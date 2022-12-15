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Лучший доктор работает в Дубне Печать
15.12.2022 00:00

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко наградил победителей Всероссийского конкурса врачей-2022. Лучшими в разных номинациях в этом году стали 29 специалистов, каждый из которых, как подчеркнул министр, является примером служения обществу и авторитетом для коллег.

Лучшим хирургом России назван доктор из Дубны - Тарас Игоревич Тарасюк, заведующий отделением абдоминальной хирургии Дубненской городской больницы, кандидат медицинских наук. Тарас Игоревич - член Ассоциации хирургов России, Ассоциации хирургов-гепатологов России и СНГ.

Доктор в совершенстве владеет малоинвазивной хирургией в хирургии органов брюшной полости: лапароскопическая хирургия печени, кишечника, желудка, надпочечника, почки. Выполняет малоинвазивные дренирующиеся операции под контролем УЗИ и Rg на желчных протоках и жидкостных образованиях. Имеет большой опыт работы в экстренной хирургии.

В этом году документы для участия во Всероссийском конкурсе «Лучший врач» подали 1046 специалистов из 55 российских регионов.

 
  		 
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