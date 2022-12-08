5 декабря, в день начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, в Дубне прошли памятные митинги. У памятного мемориала в парке Авиастроителей на левом берегу и у мемориального комплекса «Братские могилы» на Большой Волге собрались горожане - студенты и ученики, ветераны и представители трудовых коллективов, все неравнодушные горожане, чтобы почтить память участников тех событий и вспомнить героические страницы истории битвы за Москву. - Это день воинской славы, день, пропитанный кровью, выстраданный, но он действительно очень важный, - сказал, обращаясь у кчастникам митинга глава Дубны С.А. Куликов. - Эта битва показала, что непобедимая до того момента машина фашизма, которая катилась по Европе, может быть разбита. И наши воины - наши деды и прадеды фактически в десятках километров от стен Кремля остановили немецкие войска и отбросили их на сотни километров. Именно там, на Перемиловской высоте в Яхроме, были остановлены фашистские войска и развенчан миф о непобедимости гитлеровской армии. В числе тех, кто бесстрашно сражался с врагом, были и дубненцы. К сожалению, сегодня в нашем городе уже не осталось в живых участников битвы под Москвой. Память героев на митингах дубненцы почтили минутой молчания… … Словно ударами в висок отсчитывает метроном скорбные секунды. Память уносит ровно на 81 год назад, когда немецкие войска, захватив Яхрому, встали на восточном берегу канала имени Москвы. В их планах - взять Дмитров и сомкнуть кольцо блокады вокруг столицы, а водой из канала затопить Москву. На пути у немцев встали красноармейцы 3-го батальона 29-й стрелковой бригады. Начался ожесточенный бой. С одной стороны - 14 танков в сопровождении пехоты, с другой - горстка самоотверженных бойцов и всего два орудия. Воинских подразделений в Дмитрове тогда не было, однако оказавшийся на станции бронепоезд НКВД № 73 (присланный из Вербилок) под командованием капитана Малышева сумел задержать продвижение врага. Управляла продвижением бронепоезда, как мы уже не раз рассказывали в нашей газете, юная дмитровчанка стрелочница Мария Тимофеевна Барсученко (Литневская). Бронепоезд первым вступил в бой с прорвавшимся к каналу противником. За три часа боя он отразил пять атак противника! Так в битве за Москву началось контрнаступление советских войск. А уже 8 декабря был освобожден первый город Подмосковья - Яхрома. Через два дня был освобожден весь Дмитровский район. Сегодня каждый дубненский школьник (надеюсь) знает, что, когда едешь из Дубны в Москву, вдалеке в районе Яхромы на Перемиловских высотах виднеется памятник советскому солдату, рвущемуся в бой и символизирующему наступление советской армии. И многим вспомнятся слова Роберта Рождественского, кстати, написанные специально по просьбе жителей Яхромы и высеченные у памятного монумента: «Запомните:

От этого порога

В лавине дыма, крови и невзгод,

Здесь в сорок первом началась дорога

В победоносный сорок пятый год». Низкий поклон всем героям-землякам, всем солдатам, отстоявшим нашу землю и вечная память бойцам, отдавшим свои жизни в сражении с фашизмом… Анна Сухая Фото пресс-службы Администрации Дубны