Ученый из ОИЯИ Сергей Мерц, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий стал победителем престижной Всероссийской премии «За верность науке». Награду в номинации «Наука - это модно» ученому из Дубны вручил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Сергей Мерц работает над мегасайенс-проектом NICA и активно участвует в научно-просветительских мероприятиях, где рассказывает аудиториям разного возраста о строящемся коллайдере, его физических задачах и возможностях, а также о том, что такое быть современным молодым ученым. Сергей активный участник международной коллаборации BM@N - первого действующего на NICA эксперимента. Основное направление его деятельности в проекте - обработка экспериментальных данных. Он автор уже более чем 50 научных публикаций, участник более 40 международных научных конференций. - У нас в стране раньше был один только Михаил Ковальчук, который мог доступным русским языком объяснить, как работает ядерный реактор. Теперь у нас появился еще один человек, который может объяснить то же самое, а еще и про коллайдер доступным русским языком, - отметил на вручении награды пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. - Наука - это действительно модно. И это будет модно не только в предстоящее десятилетие, но хочется верить, что в нашей стране это будет модно всегда. В этой номинации мы особенно отмечаем способность людей популяризировать науку. То есть говорить простыми словами о том, что или трудно постижимо, или непостижимо вообще. Я лично всегда такими людьми просто восхищаюсь. В числе площадок, на которых выступал Сергей, - Всероссийский фестиваль науки «НАУКА 0+» - также претендент на премию, Образовательный центр «Сириус», радио «Спутник», чей подкаст «Кот Ученый» вошел в шорт-лист премии, научно-популярные фестивали Geek Picnic и Техносреда, каникулярная программа «Наноград», проект «Летняя школа». Сергей Мерц снимался в проектах ТК «Культура» - фильме «Дубна. Рождение мира» и программе «Черные дыры. Белые пятна». - Для меня стало неожиданностью не только присуждение премии, но и сама номинация, - поделился ученый из Дубны сразу после церемонии награждения, - потому что я никогда не думал о том, что наука - это модно. Она просто была со мной, она постоянна, вечна. Я счастлив, что смог стать одним из тех ученых, которые приближают науку к людям. Сергей рассказал, что, помимо близких людей, его всегда поддерживает и вдохновляет на новые свершения Объединенный институт ядерных исследований. «В ОИЯИ много людей трудятся над тем, чтобы сделать наш Институт более узнаваемым, чтобы продвигать научные знания. Институт регулярно инициирует новые популяризаторские проекты. Я счастлив быть частью такой большой, любящей свое дело команды», - подчеркнул лауреат премии. Победители VIII Всероссийской премии «За верность науке» получили денежное вознаграждение, а также специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов или экскурсию на вертолетный завод в Казани. Всего в этом году на премию было подано более 1000 заявок из 75 регионов России. В шорт-лист премии на этот раз попали сразу две заявки от Объединенного института: Сергей Мерц и серия комиксов «Наука в комиксах: просто о сложном» - совместный проект Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ и артели «Комикадзе». Победителем конкурса от ОИЯИ в прошлом году стал академик Юрий Оганесян.