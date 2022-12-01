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Ратмино удалось отстоять Печать
01.12.2022 04:23

Депутат городского Совета депутатов Ярослав Викулин сообщил радостную для наших горожан новость: Ратмино удалось отстоять!

24 ноября Мособлархитектура официально внесла на утверждение Советом депутатов г.о. Дубна проект Генерального плана города. Из проекта Министерством имущественных отношений Московской области было отозвано предложение по «вовлечению в хозяйственный оборот» (застройке) 62 га Ратминского поля. Рекреационный статус сохранен неизменным.

 

- Активная позиция дубненцев, а также работа, начатая Советом депутатов еще 6 лет назад, по проведению государственной экспертизы о придании статуса объекта культурного наследия «Историко-ландшафтная заповедная территория Ратмино», несмотря на все противодействия, дала свой результат, отметил Я.Н.Викулин. - Поздравляю всех дубненцев - это важное и значимое событие. Активная гражданская позиция дубненцев на публичных слушаниях, работа инициативной группы жителей, собравшей за короткий срок более 2 тысяч подписей под обращением к губернатору Московской области и Президенту РФ по сохранению ценных природных территорий Дубны, - все это работало на результат.
  		 
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