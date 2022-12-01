Известный исследователь дубненской истории Н.Н.Прислонов подготовил для её любителей очередную книгу - «Дубна-2023: Календарь знаменательных дат».

Это уже пятнадцатое такого рода издание. Как и предыдущие, оно содержит наиболее полный перечень памятных дат, связанных с историей нашего города, с именами его известных жителей. Форма календаря позволяет читателю легко находить интересующие его события. Человек, впервые знакомящийся с историей Дубны, откроет для себя много интересных и познавательных фактов об этом уникальном наукограде Московской области.

Воспользоваться календарем можно, зайдя на сайты муниципальной библиотеки левобережья и музея Дубны.