СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Страницы истории Печать
01.12.2022 04:19

Известный исследователь дубненской истории Н.Н.Прислонов подготовил для её любителей очередную книгу - «Дубна-2023: Календарь знаменательных дат».

Это уже пятнадцатое такого рода издание. Как и предыдущие, оно содержит наиболее полный перечень памятных дат, связанных с историей нашего города, с именами его известных жителей. Форма календаря позволяет читателю легко находить интересующие его события. Человек, впервые знакомящийся с историей Дубны, откроет для себя много интересных и познавательных фактов об этом уникальном наукограде Московской области.

Воспользоваться календарем можно, зайдя на сайты муниципальной библиотеки левобережья и музея Дубны.
  		 
< Декабря 2022 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)