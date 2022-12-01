В рамках президентской программы социальной газификации продолжается подключение домовладений в Дубне к голубому топливу. Газ бесплатно доводится до границы участка.

Далее собственники заключают комплексный договор с «Мособлгазом», и уже за их счет реализуется индивидуальный проект по разводке труб на внутренней территории, обустройству дымоходов, установке распределительных устройств и счетчиков.

От жителей Ратмино на сегодняшний день подано шесть заявок, от проживающих в Юркино - 56. Газовщики прокладывают магистральные линии, в начале декабря газ придет в дома.

В общий сложности от дубненцев поступила 151 заявка. Профильные специалисты городской администрации и представители «Мособлгаза» встречаются с жителями, дают необходимые разъяснения, консультируют, отвечают на вопросы, помогают с подготовкой документов.

В Telegram-чате АО «Мособлгаз» по г.о. Дубна специалисты готовы ответить на все ваши вопросы по социальной газификации.

Со всеми условиями программы можно ознакомиться в офисе филиала «Север» АО «Мособлгаз» по адресу: ул. Вокзальная, 22а. И там же подать заявление на подключение или заключить договор технического обслуживания газового оборудования. Время работы: понедельник-четверг - с 8:00 до 17:00, пятница - с 8:00 до 15:45, суббота и воскресенье - выходные дни.

Подать заявку дистанционно можно с помощью интерактивной карты на сайте АО «Мособлгаз».

Необходимая информация также доступна: