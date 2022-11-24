85-летний юбилей в эти дни отмечает первая школа Дубны. Она была открыта в тяжелое предвоенное время; пережила страшные годы войны, когда ее учителя и ученики уходили на фронт, а школьники, кто помладше, вставали к станкам, трудились, чтобы приблизить долгожданную Победу. Школа помнит и бережно хранит героические истории своих выпускников, своих выдающихся учителей и за эти долгие десятилетия накопила немало добрых традиций. О них, а также об истории школы говорили на празднике, который прошел накануне во Дворце культуры «Октябрь». На нем не было высокопоставленных гостей и делегаций. Почему – в первых же словах своего выступления объяснил директор школы №1 Александр Иванович Руденко: - Мы с вами, дорогие педагоги и дорогие ребята, умеем трудиться, умеем учиться и умеем праздновать. Но сегодня тревожное время. Поэтому праздник наш – семейный. Сегодня в зале нет гостей. Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить, что нашей школе – 85! В то время, еще до Великой Отечественной войны, когда наша страна строила большие авиационные заводы, каналы, когда шли стройки-пятилетки, а на них работали молодые ребята, и родилась наша школа. Открылась, чтобы жители были умными, талантливыми и чтобы наша страна становилась сильною. И эту традицию мы несем с вами уже 85 лет. Наши выпускники стали хорошими гражданами нашего города, настоящими патриотами. Где бы они ни работали: таксистами или инженерами, поварами или техниками, в магазине или в школе – везде они проявляют свои лучшие качества, те самые, что мы хотим воспитать и в вас. Привить вам любовь к своему городу, к своей стране, к нашей любимой России. И я знаю, что у нас это получается. И не могу не сказать, что я счастлив, что каждое утро, приходя в школу, я вижу ваши лица. С праздником вас, дорогие мои. С нашим большим юбилеем! Праздник в ДК действительно получился теплым, добрым, домашним. А начался он с рассказа об истории школы, который представили активисты школьного музея. Итак… …В далеком 1937 году было завершено строительство канала «Москва – Волга». На базе северных поселений этого строительства появился новый населенный пункт, получивший название поселок Иваньково Кимрского района. 1 сентября 1937 года в поселке начала функционировать новая школа, официально она называлась школа №1 «Новостройка» Кимрского района. Здание школы ещё строилось. Объект был объявлен народной стойкой. Все жители маленького посёлка участвовали в его строительстве, которое длилось 4,5 месяца и стоило государству всего 50 тысяч рублей. Учащиеся в это время занимались в бараках на улице Жданова. Первый звонок 20 октября 1937 года прозвенел первый звонок в стенах школы №1. Здание школы предназначалось для семилетки, но уже в 1937 -1938 учебном году она имела в своем составе классы с первого по восьмой. Первым директором школы был назначен преподаватель русского языка и литературы Иван Иванович Ланцов. Большинство учеников в то время были из окрестных деревень – простые деревенские детишки. Иван Иванович учил ребят правильно выражать мысли. Произносил фразы и заставлял учеников повторять их вслух, запоминать и записывать. Иван Иванович был человек яркий, громко говорил, громко смеялся. Школой он руководил первые два года, формируя коллектив учителей и учеников. Построенная в необжитом месте, школа первое время испытывала большие трудности: не хватало жилья для педагогов, учебных пособий. Вечером в школу было страшно ходить по неосвещенным лесным тропам, поэтому никаких мероприятий в это время в школе не проводилось. И все же школа была всегда в центре внимания всех организаций и жителей поселка. Во время больших перемен ребята собирались в зале для коллективных танцев. Танцы проводила делопроизводитель школы Минна Васильевна Михольская под аккомпанемент на гармони помощника директора В. В. Былинина. Наладив работу школы, И.И. Ланцов возглавил вновь созданный Ржевский учительский институт. Из школы – на фронт Директором школы после перевода первого директора был назначен Петр Алексеевич Рождественский. А через год на смену пришел только что окончивший институт молодой учитель истории Сергей Кондратьевич Жиганов. Молодые педагоги с большим энтузиазмом трудились в школе. В 1940 году школа сделала первый выпуск окончивших десять классов. Это был небольшой выпуск, в его составе были: Б. Свешников, В. Крупский, В. Акимов. Имена этих ребят, погибших в годы войны, запечатлены на мемориальной доске на фасаде школы. Мирным трудом, обучая детей, пришлось заниматься недолго. Когда в школе прошел второй выпускной бал, началась Великая Отечественная война. Многие выпускники и учителя ушли защищать Родину и выполнять свой воинский долг. В декабре 1941 года Сергей Кондратьевич Жиганов был призван в армию. Он прошел всю войну, заслужил много наград и вернулся в родные места уже директором школы №2. В декабре 1941 года, перед отправкой на фронт, он передал гербовую печать и управление школой Софье Владимировне Никоненко. Молодая учительница истории приехала работать в школу с самого ее открытия. Дети сразу полюбили ее за доброту, простоту общения, ласковую улыбку, но больше всего - за те знания, которыми она с радостью делилась со своими воспитанниками. Годы нелегкого труда достались женщинам-учителям. Их мужья ушли защищать Родину, а им выпала доля одним растить своих детей и воспитывать учеников. Особенно тепло вспоминаются ее слова о школе, о своем педагогическом коллективе: «Мне повезло, что учителя, работавшие в школе, были опытны и сознательны. На них вполне можно было положиться, и я с большой благодарностью вспоминаю их самоотверженную работу. Мы жили единой семьей, потому что нас сближало общее дело». Недостаток продовольствия в годы войны вынудил школу организовать подсобное хозяйство. Поселковый совет выделил пахотную землю для огородных участков учителей и школы. В 1942-1943 учебном году занятия проводились в одну смену, школа держала тесную связь с фронтом, учащиеся были дисциплинированные, прилежные. По итогам года школа получила переходящее Красное Знамя от Кимрского РОНО. В период войны учителя не только вели учебно-воспитательную работу. Приходилось распределять ботинки, шарфы, чулки, валенки и другую одежду между учащимися, так как предметов потребления в стране не хватало. Учащиеся заготавливали дрова, работали на школьном огороде. Из овощей со школьного огорода для детей были организованы горячие завтраки. На пришкольном участке биолог М.Ф. Вощинская организовала выгонку рассады капусты и помидоров. Рассадой этих культур в значительной степени снабжалось население поселка. Причем школа №1 стала инициатором в распространении культуры помидоров в поселке, до этого лишь немногие умели их выращивать. Капуста и картофель на школьных участках также росли очень хорошо. Летом 1942 и 1943 годов учащиеся выезжали в лагеря для сбора грибов. В течение войны остро стоял вопрос с отоплением школы и квартир учителей. Пришлось мобилизовать родителей и учащихся старших классов на заготовку дров. Учительский талант Средства, которые школа выручала от подсобного хозяйства, шли на приобретение учебных пособий. Число учащихся так быстро росло, что ребята были вынуждены заниматься в три смены. В 1959 году учителя и учащиеся, понимая, что нужны спортзал и мастерские, взялись возводить их уже проверенным методом народной стройки. Через 1,5 года появились мастерские, спортзал и дополнительные кабинеты. Мастерские возглавил Юрий Петрович Шпагин, который на протяжении 50 лет вел уроки технического труда для мальчиков. После ухода на пенсию Софьи Владимировны директором стала Таисия Ивановна Кудрявцева, тоже учитель истории. Таисия Ивановна проработала в школе с 1943 до 1974 год. И даже будучи на заслуженном отдыхе, Софья Владимировна поддерживала связь с родной школой и с учениками, которые частенько бывали у нее в гостях. 1960-е годы ознаменовались открытием нового стадиона «Волна» и Дворца культуры «Октябрь». Жизнь школы была тесно связана со спортивными и культурными мероприятиями. В школе работали пионерские поисковые отряды, которые собирали материал о погибших в годы войны выпускниках школы, общались с их семьями. В это время в школе появился музей. Он был организован учителем географии В.В. Андреевой и имел краеведческую направленность. Учитель организовала поисковый отряд, который в течение четырех лет, с 1967 года, собирал материалы о 21-й отдельной танковой бригаде. Ее героический рейд проходил 16-17 октября 1941 года по Волоколамскому шоссе по оккупированной территории в г. Калинин, занятый фашистами. Ребята вели переписку с бывшими танкистами, прошли местами боев и захоронений героев, составив карту своего путешествия. В результате этой деятельности создана совместно с учителем истории Валентиной Ивановной Шамшиной стендовая книга «По местам боевой славы Подмосковья». С уходом на заслуженный отдых учителя краеведческая работа была приостановлена. Валентина Ивановна Королева - учитель русского языка и литературы, была директором школы 5 лет. Блестящий литератор, каждый урок её был спектаклем. Она так выразительно читала драматические произведения и стихи, что могли позавидовать профессиональные актёры. Знала наизусть целые главы из «Евгения Онегина», «Горе от ума» и других произведений. С благодарностью вспоминают Валентину Ивановну выпускники и коллеги. Нина Ивановна Филиппова - учитель математики и директор, много лет возглавляла школу в самый трудный для народного образования период. При её активном участии школа первой в городе перешла на кабинетную систему работы. Она умела собрать коллектив на большие дела, когда школа была восмилетней. В период её руководства школа была трижды Краснознамённой. В 1986 году коллектив школы №1 возглавила молодая, энергичная, целеустремлённая Татьяна Константиновна Виноградова. Под её руководством коллектив учителей вёл целенаправленную работу по внедрению активных форм и методов обучения и воспитания учащихся. Постоянно совершенствовалась учебно-материальная база: был проведён капитальный ремонт школьного здания, школа предстала перед глазами дубненцев в новом свете. Во время ремонта был построен «переход», и соединены два здания – мастерские и основное здание школы. Это облегчило учащимся и учителям передвижение по школе. Кабинеты русского языка и литературы, физики, начальных классов, мастерские обслуживающего и технического труда при энергичном директоре являлись одними из лучших в городе. Очередное возрождение музейного дела в школе началось в 1997 году, к 60-летнему юбилею. Идея его создания принадлежит Татьяне Константиновне Виноградовой и Нине Ивановне Шпагиной, в те годы завучу школы и учителю английского языка. Ребята налаживали мосты дружбы с американскими детьми из города побратима Ла-Кросса. В школе работало много кружков. От вожатого – до директора Интересно жили ребята в правофланговой дружине имени Олега Кошевого. Любимыми делами пионеров в то время были военно-спортивная игра «Зарница», «Пионерский костёр», предметные недели, вечера отдыха, трудовой десант. Организатором был Совет дружины и старший пионерский вожатый А.И. Руденко, который пришел работать в школу в 1986 году после службы в армии. После празднования 60- летнего юбилея школы, в 1997 году, Александр Иванович стал директором школы и возглавляет ее по сей день. За годы его руководства в школе произошли большие перемены. Главным направлением работы школы стало воспитание патриотизма и гражданственности. В 2007 году на фасаде школы появилась новая мемориальная доска, посвященная погибшим в годы Великой Отечественной войны выпускникам, список фамилий был дополнен спустя несколько лет. Был оформлен Музей боевой славы в переходе школы, открылись музейные экспозиции «История нашей школы» и «К 100-летию со дня рождения Александра Яковлевича Березняка». С 2004 года возрождены смотры стоя и песни. Ежегодно школа участвует в акции «Бессмертный полк». После реорганизации школьных мастерских открылись новые кабинеты для начальных классов, и ребята стали учиться в одну смену, несмотря на значительное увеличение учеников. В школе проведены значительные ремонтные работы, и сегодня это удобное современное здание, оснащенное компьютерной техникой. В школе созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями. Учащиеся участвуют в социальных проектах «Добрые крышечки», «Дети вместо цветов», «Помощь жителям Луганска и Донецка», а также нашим военнослужащим. Сегодня в школе обучаются 559 учащихся, работают 34 учителя. Это слаженный и дружный коллектив, большая школьная семья, где директор школы знает каждого ученика и заботится об учителях. У школы немало выдающихся выпускников. Несколько учителей школы являются ее выпускниками. У школы за ее 85-летнюю историю сложилось и живет немало добрых традиций – спортивных, творческих, патриотических. А еще все эти годы у школы свое особенное, чуткое отношение к ветеранам. Не даром многие годы в стенах учебного заведения проходят чудесные балы ветеранов, и едва ли уже не все ребята знают в лицо ветеранов войны и тружеников тыла, живущих неподалеку от школы. На праздники – Новый год и Рождество, День Победы и 8 Марта школьники своими руками мастерят для них подарки.Это воспитывает не только характер ребят, но и их душу, напитывая духом патриотизма и любви к городу и его славным жителям. Подготовила Анна Сухая P.S. В день празднования юбилея концерт для школьного коллектива подготовили сами ребята. Каждый класс выступил на большой сцене с номером – танцевальным, юмористическим, поэтическим или музыкальным. А завершился праздник, как и полагается в День рождения, - сладким угощением. Несчетное количество пирожных, выставленных на огромном столе в фойе ДК, явно подняли настроение всем сладкоежкам. Под их радостное «уплетание» импровизированного именинного торта звучало: «С юбилеем, дорогая школа!».