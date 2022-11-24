Дорогие мамы и бабушки!

Поздравляем вас с Днем матери!

Приближается один их самых светлых и родных праздников - День матери.

Мама - самый главный человек в жизни каждого, верный друг, надежный помощник, и нет никого роднее мамы. Мама - человек, который отдаст все на благо своего ребенка. Пожертвует собой, если это будет необходимо. С самого рождения и на протяжении всей жизни она защищает нас и поддерживает, не требуя ничего взамен. Мы спешим покинуть родной дом, но знаем, что всегда можем туда вернуться. Материнская любовь делает нас сильнее, помогает преодолевать невзгоды, вселяет веру в успех.

С возрастом все переосмысливается, и потому еще острее мы понимаем роль мамы в нашей жизни. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.

Сердечно желаем всем матерям, бабушкам нашего города Дубны доброго здоровья, счастья, взаимопонимания и благодарности от своих детей. С наступающим праздником!

Пускай все мамы улыбаются,

В любви детей своих купаются,

Пусть не болеют и не старятся,

А все надежды их сбываются!

Н.М.ШУВИКОВА, председатель Совета ветеранов г.о. Дубна