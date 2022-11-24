Подмосковье и столицу утром во вторник накрыл сильный снег, местами отмечался ледяной дождь. Непогоду принес в регион балканский циклон, сообщили синоптики.

Чтобы обеспечить комфортное и безопасное движение для пешеходов и транспорта в условиях снегопада, дубненские коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, оперативно реагируя на все обращения граждан, сообщил глава Дубны Сергей Куликов.

В ликвидации непогоды участвуют все дорожные службы. Коммунальная техника - комбинированные дорожные машины, тракторы, фронтальные погрузчики - задействована в полном объёме. К уборке также привлечены дорожные рабочие и дворники.

Как отметил глава, в течение всего зимнего периода необходимо строго следовать регламенту уборки территорий. Так, регламентом предусмотрены:

- подметание - 2 часа после выпадения 2 см снега;

- зачистка ледяных накатов - 5 часов после начала гололеда;

- обработка территории противогололедными материалами - 2 часа после окончания снегопада;

- вывоз снега - не должен превышать 5 суток после окончания снегопада.

Работа по очистке снега и обработке от наледи должна вестись в приоритетном порядке:

- дороги 1 и 2 категории (вылетные магистрали и дороги межмуниципального значения);

- дороги для обеспечения работы экстренных служб (скорая, пожарная, МЧС, ГИБДД);

- дороги для обеспечения постоянного автобусного сообщения;

- дороги для обеспечения проезда к ж/д вокзалам и платформам;

- дороги для обеспечения подъездов к социально значимым объектам (больницы, школы, детские сады, аптеки, магазины и т. д.).

За уборку во дворах отвечают управляющие компании.

По всем вопросам, связанным с жизнедеятельностью округа, можно обращаться на горячую линию в Центр управления регионом по телефону

8 (916) 691-60-67. По этому же номеру в мессенджерах WhatsApp и Telegram в круглосуточном режиме можно передать информацию, прикрепив фото или видео.

Что касается дорог Подмосковья, то министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик отметил, что дорожные службы области готовы к осадкам. Сейчас к работам в зимний период в области подготовлено свыше 4,4 тыс. единиц спецтехники и запасено около 1,8 млн тонн противогололедных материалов.

Подготовила Людмила ПЕТРОВА

Фото Олега Квитко и пресс-службы Администрации г.о.Дубна