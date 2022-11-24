Эта фраза из Библии однако применяется в качестве попыток кого-либо скрыть что-то, умолчать… Моя публикация состоит из трех частей. В первой части попытаюсь донести до читателей сведения, тайну которых пытаюсь открыть уже более двух лет. Начну с вопроса: зачем в нашем небольшом городе установлено уже более тридцати антенно-мачтовых опор высотой до 30 метров? Зачем на торговых центрах и зданиях вокзалов также смонтированы антенно-мачтовые сооружения? Я уж не затрагиваю излучателей на трубах котельных… Почему, к примеру, в городах Черноголовке, Ногинске этих опор по две, а в Дмитрове меньше десяти? Зачем в Дубне такая густота излучателей? Кто-то утверждает - для улучшения связи с абонентами, а другие - для прослушивания всех переговоров. Третьи уверены, что это связь с космическими спутниками США (в России таких не более 100, а в США - более 600, летающих над территорией России, разрешающая способность которых до нескольких метров территории). Почему ученые мира (мнений российских не нашел) беспокоятся по этому поводу? Воспользуюсь информацией в сети Интернет. Известно, что технологии сотовой связи - это очередной шаг на пути развития науки и практического применения теоретических находок. 5-G обеспечит большую доступность мобильной связи, надежность систем коммуникации между устройствами, высокую скорость Интернета. Но наряду с бесспорными преимуществами использование 5-G таит в себе внушительный перечень опасностей. В первую очередь это касается здоровья людей. Другая проблема - защита частной жизни. Что говорят об этом специалисты? Сегодня уже мало кто сомневается, что телевизор - это действительно не иначе как «зомбоящик», и Интернет стал отличной альтернативой традиционному телевидению. Благодаря тому, что Интернет сложнее контролировать, там можно почерпнуть много полезной для себя информации, в том числе и той, которую всеми силами пытаются скрыть. Однако есть и другая сторона медали - Интернет (все-таки в силу невозможности его контролировать) стал и дополнительным источником деструктивной информации. Впрочем, каждый находит то, что ищет. Пчела везде найдет нектар, а муха - сами знаете что. 5-G - новый виток развития мобильной связи или инструмент контроля. Еще совсем недавно мобильный телефон был едва ли не роскошью. Сегодня мало людей, которые не пользуются мобильной связью. И вот сегодня мы стоим на пороге внедрения технологии пятого поколения мобильной связи, или 5-G. Совсем скоро весь прогрессивный мир перейдет на этот вид мобильной связи. Стоит ли говорить, чем это может грозить нам и степени нашей свободы, которая с развитием IT-технологий как расширяется, так и сужается одновременно. Основным преимуществом этого типа мобильной связи называют скорость - теперь можно будет навсегда забыть об ожидании загрузки страниц в Интернете, многочасовых закачках видео и т.д. Но, как показывает исторический опыт, внедрение каких-то глобальных нововведений крайне редко преследует интересы простых людей, а чаще всего выполняет задачи, необходимые для сильных мира сего. К тому же в погоне за одним-двумя плюсами игнорируются десятки минусов того или иного нововведения. Чем же грозит внедрение технологии 5-G? В ходе проведенных опытов было установлено, что новые технологии мобильной связи способны разрушить систему координации животных в пространстве. Чем это грозит? Попробуйте себе представить, что будет со всеми мигрирующими животными, которые мгновенно потеряют данную им природой способность ориентироваться в пространстве? Это то же самое, что подложить магнит под компас корабля - гибель экипажа неминуема. Также установлено, что электромагнитное излучение нарушает обмен веществ в растениях, а это значит, что весь растительный мир будет под угрозой. Первые жертвы сети 5-G появились в Голландии: после запуска вышки там в радиусе 400 метров вымерли несколько сотен скворцов. Также странный эффект запусков вышек произвел на коров: в районе, где проводились тестовые использования вышек, коровы на фермах начинали впадать в сильное беспокойство, и вышки пришлось отключить. Швейцарская организация ProNature установила, что излучение 5-G вышек повышает температуру тела насекомых. Стоит отметить, что частота, которая соответствует диапазону связи 4-G, уже сейчас используется для защиты зерна от вредителей, проще говоря, убивает их. А частота 5-G является еще более губительной. Частота связи 5-G оказывает влияние на потовые протоки и железы человека, принцип действия которых во многом повторяет действие антенн. Физик Пол Бен-Ишай поясняет, что потовые протоки человека работают по принципу спиральных антенн. И когда вместо обычного электромагнитного излучения в тело проникают неестественно короткие электромагнитные импульсы, заряды сами становятся излучателями электромагнитных волн и направляют их глубже в тело. Частота связи 5-G может влиять на ДНК и ускорять процесс старения организма. К такому выводу пришел доктор Мартин Полл, который специализируется в области биохимии и медицины. Также в ходе своих исследований он установил, что электромагнитное поле разрушает мозг и нарушает работу сердца. По его словам, импульсное электромагнитное поле, которое свойственно именно 5-G, более опасное, чем непрерывное. Также Мартин Полл говорит о том, что электромагнитные волны глубоко проникают в тело человека, поражая и разрушая его ткани. В этом вопросе он ссылается на профессора Хессинга, исследования которого показывают, что у телят тех коров, которые пасутся непосредственно рядом с вышками-излучателями, уже с первых дней жизни формируется катаракта. Действие вышек 5-G очень похоже по своему принципу на действие так называемых СВЧ-пушек, которые применяют для разгона демонстраций. В обоих случаях целенаправленное излучение способно разогреть тело человека (как и любого живого существа в принципе) и негативно влиять на самочувствие. Так что же такое 5-G? Технология по улучшению качества связи или потенциальное оружие, вышки с которым размещают по всему миру? 5-G может вызывать мутации, причем такие, которые будут передаваться потомкам тех, кто подвергся излучению. Онколог Леннарт Харделл исследовал воздействие на человека технологии предыдущих поколений мобильной связи и отметил любопытную статистику, что опухоль мозга развивается преимущественно с той стороны, с которой к уху прикладывается телефон. Любопытно, что страховые компании отказываются страховать ответственность телекоммуникационных корпораций в случае подачи против них исков о нанесении вреда здоровью по причине использования технологий 5-G. Одна из крупнейших страховых копаний составила отчет, согласно которому есть риски, что 5-G может нанести человечеству непоправимый вред. 29 марта 2018 года Федеральное Агентство Связи США одобрило запуск 4 425 спутников, которые предназначены для направления микроволновых лучей на мобильные телефоны. В целом планируется запустить 20 000 спутников для обеспечения внедрения технологии 5-G на всем земном шаре. Таким образом, вокруг нашей планеты будет создана глобальная микроволновая сетка. 20 000 спутников, запущенных в космос, будут исполнять роль опять-таким потенциального оружия, причем мирового масштаба. 5-G существенно отличается от своих предыдущих аналогов. Это не просто более высокая скорость и качество связи. Технология миллиметровых волн, которая будет внедрена в рамках 5-G, повлечет за собой воздействие на все живое на планете, и изменения эти будут на самом глубинном уровне - на уровне ДНК. Но даже это лишь вершина айсберга. Раньше в прессе уже упоминалось о создании так называемой «умной пыли» - наноконструктивных кремниевых устройств. Проще говоря, это миниатюрные датчики, которые могут самопроизвольно включаться, выключаться, перемещаться, собирать и передавать информацию. Еще в далеком 2015 году в СМИ была информация о создании чипа размером 7 нанометров, а это меньше, чем диаметр эритроцита, проще говоря, такой чип может свободно перемещаться по кровеносному сосуду человека. Такое простое устройство может окончательно решить проблему свободы выбора и позволит овладеть технологией полного контроля и подчинения человека. Потенциально такой чип может, к примеру, спровоцировать рост окружающих его клеток или, наоборот, их гибель. Таким образом, такой чип сможет полностью контролировать человека, вплоть до возможности физического устранения в любой момент. Можно верить или не верить в различные теории заговора, можно вред для окружающей среды со стороны стремительно развивающихся технологий считать преувеличением, но в любом случае стоит понимать, что любое глобальное нововведение, которое активно продвигается, невзирая на баснословные финансовые затраты, очевидно кому-то выгодно. Следует понимать, что никто просто так не вкладывает средства в «развлечение» или «повышение комфорта» и так далее. Это лишь вершина айсберга. За любым глобальным нововведением стоят интересы транснациональных корпораций - постоянно повышать объёмы потребления за счет снижения уровня нашей с вами осознанности. Наша осознанность против их технологий! Это постоянная гонка вооружений, и следует любое нововведение, такое как 5-G, рассматривать объективно. Вопросов, которые пока что остаются без ответов, слишком много. Почему ссылаются на исследования ученых докторов Бен-Ишая, Палла, Марка Стила, но нигде нет информации от ученых России? Над какими нанотехнологиями работал Чубайс с соратниками по Сколково? Разве забыли предложения выдавать пластиковые паспорта с чипами, или внедрять чипы под кожу человека? Итак, кто и почему молча дает добро на размещение в нашем городе такого большого количества антенно-мачтовых опор с излучателями микроволн? Свои попытки разобраться в этом вопросе предложу читателям в следующей публикации. А.А. ДУДНИК