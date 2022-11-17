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Скейт-парк почти готов Печать
17.11.2022 00:00

На набережной завершается строительство скейт-парка. Уже вырисовывается тренировочная трасса, работы близятся к окончанию.

Глава города Сергей Куликов на прошлой неделе лично побывал на объекте, чтобы проверить ход строительных работ. Напомним, что проект реализуется при поддержке губернатора Московской области А.Ю. Воробьева в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

 

- Всего за два месяца заброшенный участок превратился в полноценную площадку для тренировок, - подчеркнул глава Дубны. - Теперь здесь есть памп-трек – специальная трасса со спусками и подъемами, есть трамплины, бетонный боул для катания. На финальной стадии осталось сделать разметку (для этого нужна сухая погода), смонтировать освещение, оформить и засеять газоны.

На стройплощадке шла речь о предстоящей работе по благоустройству. Как было отмечено, осталось заасфальтировать пешеходные дорожки, установить лавочки и урны.

Техническое открытие скейт-парка запланировано на конец ноября, а намеченное обустройство прилегающей территории будет завершено весной с наступлением теплой погоды.

Подготовила Людмила Петрова

Фото пресс-службы Администрации Дубны
  		 
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