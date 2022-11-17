Социальная газификация в Дубне - в активной фазе. Специалисты Мособлгаза вместе с ресурсоснабжающими организациями города определили коридоры для подключения новых абонентов к уже существующим газопроводам, а также для строительства новых газовых магистралей в районах индивидуальной жилой застройки.

Как рассказал глава города Сергей Куликов, продолжается прокладка газовой магистрали к улицам Юркино, Козлаки и Речной, далее земельные работы стартуют в Александровке.

На улице Ратмино газопровод построен, начинается подключение домов к газоснабжению. Для улицы Вокзальной выделяется коридор для газопровода: сложности создает наличие большого количества подземных сетей.

Социальная газификация в Подмосковье проводится по президентской программе и находится на личном контроле у губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Бесплатно газовую трубу прокладывают до границ участка. Далее домовладельцы заключают комплексный договор и оплачивают доведение газа до плиты и котла отопления.

В Telegram-чате АО «Мособлгаз» по г.о. Дубна специалисты готовы ответить на вопросы горожан по социальной газификации -https://t.me/+p3aGIR5bv7kyZTM.

Со всеми условиями программы можно ознакомиться в офисе филиала «Север» АО «Мособлгаз» по адресу: ул. Вокзальная, 22а. И там же подать заявление на подключение или заключить договор технического обслуживания газового оборудования. Время работы: понедельник - четверг с 8:00 до 17:00, пятница - с 8:00 до 15:45, суббота и воскресенье - выходные дни.

Подать заявку дистанционно можно с помощью интерактивной карты на сайте АО «Мособлгаз» - https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/connection_map. Необходимая информация также доступна: на сайте АО «Мособлгаз» – https://www.mosoblgaz.ru/sg, на сайте Министерства энергетики Московской области - https://minenergo.mosreg.ru/deyatelnost/programma-soc, а также в Управлении ЖКХ администрации, тел. +7 (49621) 8-05-05 доб. 288.

Фото пресс-службы Администрации Дубны