Уютный зал кафе «Кремлевское» на прошлой неделе был наполнен особенным, душевным, теплом. В нем прошла встреча бывших коллег, по большей части жителей левобережья - ветеранов ГосМКБ «Радуга». Они не встречались уже давно: то ковид, то вроде бы как и повода не было. Да и сам Совет ветеранов МКБ был создан не так уж давно... Многие ветераны, проработавшие по нескольку десятков лет в отделениях КБ, не виделись друг с другом уже пять, десять, а то и больше лет. А оттого радость встречи была огромной – вспоминали годы работы на родном предприятии, все вместе пели песни и, забыв про годы, даже танцевали! Совет ветеранов ГосМКБ «Радуга» - молодая организация и находится пока еще на стадии становления. Документ о его образовании был подписан в декабре 2020 года. Тогда с инициативой создания ветеранской организации выступил Владимир Николаевич Трусов, возглавлявший предприятие и большое внимание уделявший поддержке ветеранов КБ. Важно, говорит Виктор Иванович Щиборщ, ветеран МКБ, который как раз и возглавил Совет, что уже за это небольшое время удалось провести несколько таких душевных встреч, причем на них приходит все больше и больше ветеранов. На этот раз и вовсе собралось около шести с половиной десятков человек! Приурочена встреча была сразу к нескольким праздникам – Дню народного единства, предстоящему Дню матери, а также хоть и несколько забытому, но так горячо любимому старшим поколением празднику – Дню 7 ноября. Так что поводов повспоминать как жили, трудились, растили детей, строили наш тогда еще молодой город и поднимали страну было достаточно. И скучать, в общем-то, никому не пришлось. Ведущие вечера – Лариса Александровна Сабитова, Валентина Михайловна Толокнова, Раиса Александровна Болдина и весь актив Совета ветеранов МКБ сделали программу вечера действительно интересной – успели и про новые праздники рассказать, и про старые традиции вспомнить. А еще – дать слово самим собравшимся, ведь у каждого из своей рабочей биографии, из истории семейных династий есть немало что вспомнить и чем поделиться. На этот раз от предприятия и лично генерального директора АО «ГосМКБ «Радуга» (предприятие является членом Союза машиностроителей России) Сергея Анатольевича Богатикова ветеранов приветствовали два его заместителя – Анатолий Петрович Утриванов и Александр Александрович Усов. Вкратце они рассказали о том, какие сегодня задачи стоят перед КБ, и о том, как заложенные ими, ветеранами, традиции, основы сегодня продолжает молодежь. Приятной для всех собравшихся стала новость о том, что предприятием принято решение о выделении собственного помещения для Совета ветеранов. Так что новоселье не за горами – его справят, как только новое и уже отремонтированное пространство будет оборудовано для комфортной работы. А расположится оно в одном из домов на улице Программистов, где, собственно, не так давно было открыто общежитие ГосМКБ и сданы новенькие квартиры для сотрудников предприятия. Гостем вечера стала также ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла, до недавнего времени бессменный руководитель левобережного отделения Совета ветеранов Нина Григорьевна Дьячкова. Она поделилась своими воспоминаниями о том, как раньше в Дубне отмечали праздник 7 ноября, как семьями, династиями, трудовыми коллективами шли на демонстрации, гордились успехами своих предприятий и искренне любили свою Родину и свой народ. Как раз об этом – о любви к Родине, к русской земле и ее великим людям были песни хора ветеранов «Сударушка» под руководством Сергея Викторовича Кучеренко. В них – сила любви к своему Отечеству, к родителям и детям, уважение к своим истокам и корням. Они – эти песни в исполнении наших прекрасных женщин, настроили на патриотический лад и в то же время дали повод взгрустнуть, а после – немного всем повеселиться. Еще одним трогательным моментов вечера, о котором не могу не сказать, стало чествование матерей и семей, воспитавших троих детей. Это Мария Ивановна Головач, Надежда Сергеевна Рыкова, а также семья Мавляновых - Арслан Абдурауфович и Лидия Андреевна. Небольшие истории этих семей были действительно трогательными, а выросшие в них дети стали летчиками, инженерами, конструкторами, так что, можно сказать, продолжили дело своих родителей. Следующая встреча состоится уже совсем скоро – в конце декабря, и ее многие из ветеранов уже ждут с большим нетерпением. А еще – говорят большое спасибо руководству своего родного предприятия за поддержку ветеранского движения, благодаря которой как раз и стали возможны такие добрые и нужные встречи. Анна Сухая Фото автора