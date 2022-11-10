В Дубне пройдет проект «Жены героев». Одним из его инициаторов в нашем городе стала дубненский фотограф Яна Грибкова – она предложила поддержать идею социального фотопроекта, охватившего уже десятки российских городов. На предложение дубненки откликнулись визажисты, готовые безвозмездно делать макияж и прически главным героям, а точнее, героиням фотосессий. Для тех, кто не знает, расскажем, что проект «Жены героев» начался в Самаре с фотовыставки, посвященной женщинам, чьи супруги сегодня защищают Родину. Проект был инициирован Екатериной Колотовкиной - женой командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина. - Идея проекта появилась в один из сложнейших дней жизни, когда мой муж не выходил на связь более полутора недель. В тот момент я не знала, жив ли он, ранен ли, что с ним: никто мне это точно сказать не мог. В один из таких дней открыла шкаф, достала его китель, накинула на плечи, посмотрела на себя в зеркало и поняла, как он много для меня значит: тяжёлый, много медалей, не по размеру, но в то же время согревает и даёт силы, веру в то, что муж вернётся…Почувствовала, что похожее состояние испытывают женщины, чьи мужья там же, где и мой. На следующий день пришла в Дом офицеров и попросила сделать фото в кителе… Такие же фото в кителе своего мужа, сына, брата, отца успели сделать уже тысячи женщин, матерей и дочерей наших российских бойцов. И вместе с трогательными письмами на фронт их публикуют теперь на тематических порталах, объединяют в выставки и собирают в печатные альбомы. Этот проект о женской силе, вере, стойкости, терпении, мудрости и, конечно же, любви стартовал и в Дубне. Образы первых героинь уже запечатлел объектив фотоаппарата Яны Грибковой. В недалеком будущем, уверены, пройдет выставка этих портретов, и дубненские мамы, жены, сестры вольются в единый тыл, способный своей любовью и огромным мужеством укрепить силу духа наших бойцов. Анна Владимирова P.S. Все, кто хочет принять участие в проекте, могут обращаться к дубненскому фотографу Яне Грибковой (https://vk.com/yanagribkova). Также вы можете поддержать проект, оказав помощь в его организации.