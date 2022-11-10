Рискую потонуть в океане упрёков. Лет двадцать назад я, испытывая некоторые сомнения, поделилась своим отношением к этой певице и получила мощный отпор от человека мне близкого и дорогого. Подумала: чего-то я не понимаю, наверное. Но мои ощущения меня оставлять не желали и не желают до сего дня. И моя многолетняя невысказанность на эту тему не даёт мне покоя. Итак, прошу простить, если кого обижу. Читаю: «Пугачёва навсегда покинула Россию». Неужели огромной стране не о чем больше рассказать в СМИ? Нам что, больше жить нечем? Уехала, и слава Богу. Так ведь насовсем не уедет, будет болтаться как д-мо в проруби. А жаль. Слишком ей тут сладко, сыто, чтоб она, действительно, уехала. Оказалось, что я не одинока в своём отношении к ней. Протоиерей Андрей Ткачёв по поводу её отъезда замечательно отозвался: «Жили в сатанинской химере, друзья. Вы этого не слышали, не знали? Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачёва навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал». И я, хочется добавить. Юрий Лоза отреагировал равнодушно: «Вас это задело? Нет. Меня нет. Зачем вы её все время пиарите? Дайте ей возможность спокойно пожить на пенсии. Не трогайте вы её, пусть едет, куда хочет. Человек на пенсии может пожить спокойно или нет? Чего вы к ней пристали?» В самом деле, чего я прикопалась к бабке русской эстрады? Вспомнился чарующий богатый когда-то голос молодой певицы. Прекрасно пела прекрасные песни прекрасных авторов. Я любила её слушать. Наверное, потому что было ЧТО слушать. Но что же заставило не любить её позже? Примадонна. Это кто же тебя так? Всенародная любовь пригвоздила ей на лоб эту кличку? Да нет же. Тусня из шоу-бизнеса наградила. Помнятся её проекты, в которые голосистые почти не попадали. Пугачёвой они были ни к чему. Однажды в одной из программ талантливая девочка рассказывала, как пыталась пробиться, но АБ ей на кастинге заметила: она похожа на Кристину. А зачем на эстраде вторая Кристина? И девчонка с хорошим голосом не попала на проект. Мудра АБ: чем меньше будет талантливых певцов на эстраде, тем привлекательнее будет смотреться безголосая Кристина, тут, как говорят, на безлюдье. Об АБ писали и пишут достаточно. Вот наткнулась на оценку, данную психологом Вероникой Степановой. Мне показалась это интересным, посмотрите: «Она ярко выраженный представитель жертвы пластической хирургии. Это такие люди без возраста … она с трудом удерживает вообще любые импульсы…» - считает Вероника. Люди без возраста - это отдельная философская тема, но сейчас здесь не коснуться её невозможно. Простите за длинную цитату, которую приведу, но сократить нельзя без ущерба для раскрытия вопроса. Немецкий писатель Герман Гессе сказал: «Старость - это ступень нашей жизни, имеющая, как и все другие ее ступени, свое собственное лицо, собственную атмосферу и температуру, собственные радости и горести. У нас, седовласых стариков, есть, как и у всех наших младших собратьев, своя задача, придающая смысл нашему существованию, и у смертельно больного, у умирающего, до которого на его одре вряд ли уже способен дойти голос из посюстороннего мира, есть тоже своя задача, он тоже должен исполнить важное и необходимое дело. Быть старым - такая же прекрасная и необходимая задача, как быть молодым, учиться умирать и умирать - такая же почтенная функция, как и любая другая, - при условии, что она выполняется с благоговением перед смыслом и священностью всяческой жизни. Старик, которому старость, седины и близость смерти только ненавистны и страшны, такой же недостойный представитель своей ступени жизни, как молодой и сильный, который ненавидит свое занятие и каждодневный труд и старается от них увильнуть». Старость тоже бывает красивой. Стареть красиво - прекрасная и необходимая задача! Всё сказал, трудно сказать лучше: «…с благоговением перед смыслом всяческой жизни»! А какое тут благоговение? Нет его. О чём и говорит психолог Вероника Степанова: «Есть жесткость, постоянные выпивки, друзья, хабалистость, разнузданность, социопатия...». Именно хабалистость и разнузданность всегда раздражали меня в АБ. Именно таким был ответ протоиерею Андрею Ткачёву: «Андрюша, помолюсь за тебя, богохульник!» Нашла Андрюшу. Хочется спросить: умеешь ли молиться-то, бабушка? Неслучайно когда-то Юрий Силантьев, талантливый советский дирижёр Эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного телевидения и радио (его имя выбито на золотой доске Московской консерватории), говоря о Пугачёвой, сказал: «Такой голос и такой дуре достался». Ладно б просто дура, но это влияющая на умы дура, на сердца и на души тех, кто пытается с неё свою жизнь делать. Примеров тому немало. Александр Проханов как-то высказался о том, что АБ всю страну изнасиловала своими яйцеклетками и мужьями. А он мудрый, он знает, что говорит. Зато теперь у бабки русской эстрады есть близнецы. И неважно, что у них мама - старушка. Психолог Степанова и об этом поведала: «…двое маленьких детей, надо как-то следить за здоровьем. Но до двойняшек она пила как тварь, жрала в три горла. Нажрет 40 лишних килограммов, отрежет жир, и опять…». Понятно: удержу у примадонны никогда не было и нет ни в чём. Жизнь жрала кусками. Кто-то скажет: это её дело. Так-то оно так, только чего ж ты трясешь своим личным перед всем честным народом? В понимании моего поколения старость - это время достойной мудрости, когда многое открывается. И у мудрых своя задача - быть рядом с молодыми, оберегая их, а не бить копытом старой козой вровень с молодыми, это нелепо по меньшей мере. Когда былые звёзды не умеют уйти вовремя и навязывают себя публике, невзирая на то, что вызывают у той тошноту, они становятся жалкими и глупыми. Совсем по-гамлетовски: «Глупая старость так же жалка, как трусливая юность». Благодаря АБ мы видим, что старость бывает другой - это старость впадающей в детство глупой напыщенной старухи, цепляющейся за привычную роскошную жизнь. Трудно представить, чтоб так себя вели Шульженко, Пахоменко, Кристалинская, Толкунова, Магомаев, давшие нам образ чистоты на эстраде и сберегавшие свою частную жизнь от чужих глаз. Разрушителем именно этой чистоты и стала АБ через насаждение публике вульгарности, через имитирование нечто эдакого вызывающе нечёсаного с улицы. Перед нами когда-то пела певица с прекрасным голосом, которой хотелось верить, и, казалось, она могла делать всё со своей армией поклонников. В какой-то период она держала своих зрителей «Летом звёздным», «Арлекино», «Маэстро», королями, которые всё могут. Но АБ стала работать на понижение вкуса российского зрителя, исполняя «Зайку мою», «Мадам Брошкину», способствуя формированию дурновкусия, пошлости, прославляя низменные инстинкты. Образ пошлой мещанки, «которой давит грудь подоконник», был создан. А чтоб интерес к себе любимой не угасал, она «раздевалась» перед публикой, исполняя песни о себе, где мелькали и угадывались факты её личной жизни. Вот страна и жила, подглядывая в замочную скважину пугачёвской квартиры. Но зато целевой рынок, целевая аудитория были созданы. Творчество АБ исключительно на основе её бурной личной жизни. Родину в своих песнях не славила. А зачем? Но годы шли, а интерес публики, ставший для неё наркотиком, начинал угасать. Цель - не допустить угасания во что бы то ни стало. А потому снова молодой муж, а к нему и дети приложились. И неважно, что будет с ними, когда мамы-старушки не будет. Не о них она думала, а о себе ненаглядной, о том, как потрясёт-сотрясёт в очередной раз страну, как заставит вновь о себе народные языки мозолить. А иначе зачем появлялись бы факты из жизни маленьких Лизы и Гарри. Это нам АБ знаки посылает: я тут, не забывайте. Главное, чтобы страна прилипала к событиям её жизни. Без интереса к себе жить АБ не может совсем. Вот и сегодня снова читаю заметку под названием «Алла Пугачева прокомментировала критику в свой адрес» в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена). Смешно: ну ты уже уехала, затихни и живи по-пенсионерски, коль тебе тут не жилось, но нет. Оказывается, что «ее радует ненависть со стороны тех людей, которые ей не импонируют». Так и хочется ответить АБ: да кому ты нужна, чтоб тебя ненавидеть. В словах её желание подразнить и плюнуть в страну: «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами». Оказывается, мы были холопами, а теперь рабы. Кто теперь осмелится сказать что-либо нелицеприятное в адрес АБ? Ну-ка, кому рабом хочется стать? И как же ты жила, бедная, в стране холопов и рабов? Цинизм и наглость - её спутники по жизни. Но это ещё не всё, за что мы должны «благодарить» примадонну. Как-то вычитала в интернете вот это: «…в 1999 году Примадонна сделала сенсационное заявление: она - ставленница лидера ЛГБТ - движения в Швеции Якоба Далина. В 80-е этот журналист и телеведущий активно продвигал карьеру Пугачёвой на Западе, чем и заработал её благосклонность». Я подумала, ну очередная фигня. Оказалась вовсе не фигня. Вспомнилось, под какой нежной, а главное, надёжной опёкой АБ был Борис Моисеев и ему подобные. И снова не могу не процитировать: «…мир эстрады очень быстро наполнился армией пошляков и кривляющихся педерастов, существ непонятного пола и деградантов, всяческих уродов, от удушающего засилья которых мы теперь воем и не знаем, куда бежать и кому бить морду. И которые прямо в лицо нам смеются и говорят, что никуда они с экрана не денутся, ибо они - мафия». Я давно перестала смотреть все развлекательные программы ТВ. Вика Цыганова как-то в одном из своих интервью дала понять, что Пугачева - наиболее активная представительница гей-лобби. Именно они всеми силами продвигают интересы людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Стоило Вике возмутиться этим, путь на сцену ей был заказан. В статье «Судьба русского народа и демонтаж античеловеческого «Проекта Украина» Станислав Смагин очень точно сказал: «Ургант - лишь ничтожная, во всех смыслах слова, часть общей проблемы. Нельзя воевать и тащить на горбу многострадальной русской эстрады клан бывших, нынешних и промежуточных жен и мужей друг друга им. А.Б. Пугачевой». Это очень точный диагноз. Помню эсэсэровский анекдот: в постсоветской энциклопедии будущего спрашивают: «Кто такой Леонид Брежнев?» Ответ: «Мелкий политический деятель времён Аллы Пугачёвой». Правда, не знали тогда, что времена и популярность любимой певицы превратятся в нечто жалкое и нелепое, по словам народного артиста России Валерия Бабятинского в «раковую опухоль и метастазы нашей культуры». Грустно: когда-то любимая певица превратилась в символ вырождения. А старость - всё же пора начинающейся мудрости. Дай Бог, эта удивительная пора начнётся и у символа вырождения. Марина КРИВОНОСОВА