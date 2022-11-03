Актовый зал гимназии №3 на прошлой неделе был наполнен особенной атмосферой уважения и благодарности, восхищения и радости, а еще - неподдельного патриотизма… 28 октября – в день, когда праздновал свой юбилей житель нашего города заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза Владимир Николаевич Кондауров, в учебном заведении прошли главные юбилейные торжества. Педагоги и ученики гимназии устроили настоящий праздник с чествованием Героя, поздравить которого пришли не только уважаемые дубненцы, но и представители областного правительства, городской администрации, Совета депутатов, горуно, учителя и ребята левобережных школ №1 и №5, а также сразу два Героя Российской Федерации – заслуженный летчик-испытатель Николай Федорович Диордица и заслуженный военный летчик РФ Иван Иванович Бохонко. Забегая вперед, скажу, что кульминацией праздника стало выступление ансамбля «Фронтовые песни» Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса под руководством Марины Валентиновны Чайковской. В военных мундирах, все как один – с безупречной выправкой, участники ансамбля приготовили главный подарок – музыкальный. Он, несомненно, удался. И тут вот тот самый случай, когда восторг от исполнения всем известной песни из кинофильма «Небесный тихоход» усилился во сто крат, стоило вместе с поющими офицерами на сцену подняться самому Владимиру Николаевичу Кондаурову. «Потому, потому, что мы - пилоты! Небо - наш, небо - наш родимый дом! Первым делом, первым делом – самолеты. Ну, а девушки? А девушки - потом», - задорно раздавалось со сцены. А «Я люблю тебя, жизнь!» и вовсе исполнили с ансамблем «Фронтовые песни» все три Героя, а вместе с ними в унисон и весь зал – ветераны, школьники, учителя… Проникновенно, искренне и трогательно прозвучало это признание из уст Героев-летчиков, у которых своя мера и цена жизни, и офицерской дружбе, и любви к Родине… Виновника торжества - Владимира Николаевича Кондаурова и его гостей школьники встречали у самого входа в гимназию – с цветами, стихотворениями и сделанными своими руками открытками. Все это с первых минут пребывания в школе настраивало на одновременно трогательный и торжественный лад. Со своими педагогами, директорами пришли и целые делегации учеников из школы №1 и школы №5: поздравить с юбилеем Героя Советского Союза, частенько захаживающего в левобережные школы на Уроки мужества, для них особенная честь. На самом же торжестве право первыми поздравить юбиляра выпала его товарищам – заслуженному военному летчику РФ, Герою Российской Федерации генерал-лейтенанту Ивану Ивановичу Бохонко и заслуженному летчику-испытателю, Герою Российской Федерации полковнику Николаю Федоровичу Диордице. - Вам очень повезло, - сказал, обращаясь к собравшимся, И. И. Бохонко, - что в вашем городе живет такой замечательный человек – Кондауров Владимир Николаевич! Человек, который ставил на крыло самолеты в Советском Союзе, в Российской Федерации, что дало возможность более молодому поколению, к которому принадлежу я, летать на этих самолетах и успешно выполнять боевые задачи. Владимир Николаевич - это уникальный человек! Человек, влюбленный в небо. Он воспитал целую плеяду прославленных летчиков-испытателей, которые стали Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации. У летчика, как и в каждой ответственной профессии, есть предельный возраст службы; есть «взлет», и есть «посадка». И вам, дорогие дубненцы, очень повезло, что постоянным местом жительства – своим «базовым аэродромом», Владимир Николаевич выбрал именно Дубну. И даже находясь на заслуженном отдыхе, он не оставил свое увлечение авиацией и очень многое сделал, чтобы увековечить память героев авиации – это и открытие памятника самолету МИГ-25, который в свое время испытывал Владимир Николаевич, и создание памятника Герою Советского Союза Бахчиванджи. А совсем недавно мы были на открытии аллеи Героев, которое также состоялось благодаря активной жизненной позиции Владимира Николаевича - его настойчивости, целеустремленности, желанию внести свой вклад в развитие Дубны и сохранить память о ее героях. Я желаю вам, дорогой Владимир Николаевич, доброго здоровья и долгих лет жизни, а всем вам, дорогие дубненцы – гордиться и ценить, что такой уникальный человек живет рядом с вами… О своем знакомстве и годах совместной летной работы вспомнил и Николай Федорович Диордица: - Владимира Николаевича я увидел впервые во время учебы в Центре подготовки летчиков-испытателей. Мы тогда были еще совсем молодыми пацанами и смотрели на него и на других не менее маститых летчиков, как на настоящих героев, асов летного дела. Нередко тогда встречались с вами в столовой. Вы приходили, помню как се йчас, в летной куртке и прямо «дышали» авиацией! Мы смотрели на вас с таким восторгом, слушали разговоры о небе, о полетах, и нам было это очень интересно! Более близко познакомились уже после распределения в Первое ведущее управление, которое занималось испытаниями самолетов. Главное, что нам тогда прививали, а мы были молодыми, азартными, темпераментными, - так это быть собранными, ответственными. Нас, молодых пацанов, нередко сажали, как говорится, на место. Давали понять, что небо не прощает небрежности, несобранности. И такие асы, как Владимир Николаевич, и он сам, нас вели по жизни. И самое главное, что они требовали от нас, – быть честными. Ты должен был всегда говорить правду – если выполнил задание очень хорошо, но больше всего ценилось, когда ты рассказывал о своих ошибках: да, вот тут дал махаря… После этого обязательно – жесткая беседа, разбор, чтобы в будущем вот эта самая твоя ошибка не закончилась трагедией. И вот эти чувства, которые прививал нам Владимир Николаевич, - постоянное упорство, честность, отстаивание интересов – они дали нам основу для нашей дальнейшей летной работы. От имени коллектива летчиков-испытателей разрешите поздравить вас, Владимир Николаевич, со знаменательным событием и пожелать здоровья! Дай вам Бог еще долгих лет, и, думаю, что с вашим характером - неугомонным, вам еще очень многое окажется под силу. Двигайтесь вперед, и долгих лет еще впереди! Самые добрые пожелания прозвучали в адрес юбиляра из уст представителя Правительства Московской области, которая специально приехала в Дубну по случаю юбилейной даты В.Н. Кондаурова. Поздравили Владимира Николаевича заместитель главы Администрации города Н.Ю. Мадфес, заместитель председателя Совета депутатов Е.Д. Углов, председатель городского Совета ветера нов Н.М. Шувикова, директора и педагоги учебных заведений города, а также ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла, до недавнего времени бессменный председатель левобережного отделения Совета ветеранов Н.Г. Дьячкова. Говоря о высоких нравственных качествах Владимира Николаевича, его отзывчивости, неравнодушии, настойчивости и упорстве, она выразила желание очень многих сидящих в тот день в зале – как можно дольше иметь честь общаться и вершить общие дела с юбиляром. Кстати, именно таким общим делом уже в ближайшие полчаса стала посадка молодой рябины, саженец которой в качестве подарка Нина Григорьевна преподнесла виновнику торжества. Теперь во дворе гимназии №3 рядом с деревцами фронтовика Владимира Михайловича Башмарова, труженицы тыла Нины Григорьевны Дьячковой растет и дерево Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Владимира Николаевича Кондаурова. Анна Сухая Фото автора P.S. В день юбилея В.Н. Кондауров побывал со своими друзьями летчиками и в Музее истории создания крылатых ракет в Дубне, в котором, кстати, хранятся и некоторые экспонаты, переданные туда самим юбиляром: катапультное кресло, летная книжка и др. А еще - проехал по городу, чтоб еще раз взглянуть, уже вместе с товарищами, на памятные места, связанные с авиацией и людьми, творившими в нашей стране ее историю.