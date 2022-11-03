Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (член Союза машиностроителей России), в которую входит дубненское предприятие АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка», стала лауреатом конкурса «Авиастроитель года». У Корпорации – победа в специальной номинации - «За вклад в обеспечение обороноспособности страны». Такое решение, как отметили в Корпорации, было принято единогласно всеми членами Экспертного совета. Торжественная церемония вручения дипломов и памятных знаков прошла в Москве на прошлой неделе.

Конкурс «Авиастроитель года» проводится с 2011 года, а его организаторами и учредителями выступают такие крупные корпорации, как ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Вертолеты России», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е.Жуковского», Союз авиапроизводителей России, а также АКБ «НОВИКОМБАНК».

Конкурс проводится с целью поощрения и стимулирования трудовых коллективов предприятий авиационной промышленности, добившихся высоких результатов в научной, производственной и социальной сферах в области авиастроения и внесших большой вклад в развитие отрасли.

Помимо основных победителей – лауреатов конкурса, отмеченных высшей степенью награды конкурса, наградили и дипломантов сразу по нескольким номинациям. В числе дипломантов есть также и наше дубненское предприятие АО «ОКБ «Аэрокосмические системы». Оно получило признание сразу в двух номинациях – «За подготовку нового поколения специалистов авиастроительной отрасли среди предприятий» и «За вклад в разработку нормативной базы в авиации и авиастроении».

Анна Сухая