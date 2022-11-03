28 октября в Доме международных совещаний прошел юбилейный семинар, посвященный 65-летию Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка. Открывая торжественное мероприятие, директор ЛНФ Валерий Швецов заметил, что дата празднования условная и была выбрана рядом с днем рождения Ильи Михайловича Франка. «Сегодня мы решили собраться и рассмотреть то, что мы сделали за эти 65 лет и в области развития источников нейтронов, и в области науки, которая на этих источниках делается», - сказал он. «Весь Институт, все лаборатории - мы желаем сотрудникам «нейтронки» в первую очередь не успокаиваться, держать в тонусе самих себя и всех нас. Желаем продолжать удивлять не только Дубну, но и весь мир действительно красивой наукой», - поздравил коллектив ЛНФ директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников. Он выразил благодарность директору ЛНФ Валерию Швецову за раскрытие потенциала базовых установок лаборатории и приумножение парка уникальных приборов. «ЛНФ всегда везло с руководителями. Валерий Николаевич развил современную лабораторию, международную, интересную, богатую наукой», - отметил Григорий Трубников. «Реактор ИБР-2 - не только источник нейтронов для экспериментов, это источник энергии, частички которой есть в каждом из вас, источник вдохновения для больших, славных дел», - добавил директор ОИЯИ. Глава города Дубны Сергей Куликов, в недавнем прошлом сотрудник ЛНФ, напомнил, что один из основателей лаборатории, нобелевский лауреат Илья Франк, является почетным гражданином Дубны. В городе установлены два памятника родоначальникам ЛНФ - Дмитрию Блохинцеву и Илье Франку. «У лаборатории всегда были амбициозные планы, в ЛНФ брались за проекты, которые другие боялись проводить в жизнь, - сказал С.А. Куликов. - Мы верим в тех людей, которые работают в лаборатории, и знаем, что они способны достигать результатов. Хочу пожелать всем сотрудникам, чтобы амбиции, которые были у ваших предшественников, не иссякали, чтобы вы шли только вперед, достигали реальных научных результатов и создавали новые базовые установки, заметные не только в Институте, но и в мире!». На юбилейном мероприятии не раз было отмечено, что ЛНФ сохраняет традиции и дух первооснователей как в отношении научных исследований, так и в создании рабочей атмосферы в коллективе. Как дань этой особой рабочей обстановке многие из выступавших на семинаре, говоря о лаборатории, употребляли эпитеты: любимая, дорогая, родная. Эту идею поддерживал сопроводительный видеоряд семинара: на экране демонстрировались фотографии сотрудников разных лет - в знак того, что каждый человек ценен, каждый вносит вклад в общее дело. В научной части семинара ветераны лаборатории рассказали об истории базовых установок Лаборатории нейтронной физики и совершенных открытиях, а также о достижениях выдающихся ученых, работавших в ней. Главный научный сотрудник ЛНФ Евгений Шабалин представил доклад «Импульсные реакторы - это дорога ЛНФ, идущая в гору». Ведущий научный сотрудник Вальтер Фурман напомнил собравшимся об итогах фундаментальных исследований на ИБР-30. Главный научный сотрудник Анатолий Балагуров рассказал о рассеянии нейтронов в исследованиях конденсированных сред в ЛНФ (1957 - 2022). Консультант отдела нейтронных исследований конденсированных сред ЛНФ Валентин Горделий представил доклад «Биология в ЛНФ: от модельных систем до биологических». В заключительной части мероприятия коллег из ЛНФ поздравили и пожелали успешной реализации всех проектов председатель Программно-консультативного комитета ОИЯИ по физике конденсированных сред Денеш Лайош Надь, директор ЛИТ Владимир Кореньков, заместитель директора ЛРБ по научной работе Алексей Чижов, заместитель директора ЛФВЭ по научной работе Александр Сорин, ученый секретарь ЛФВЭ Александр Чеплаков, главный научный сотрудник ЛНФ член-корреспондент РАН Виктор Аксенов, советник при дирекции ЛНФ Марина Фронтасьева, ведущий научный сотрудник ЛНФ Мария Балашою. По материалам www.jinr.ru