В этом году в Дубне по программе «Мой подъезд» отремонтировано 30 подъездов, из них специалистами подмосковного технадзора принято 9 подъездов, еще 13 планируется принять до 1 ноября, сообщил глава города Сергей Куликов.

В девяти подъездах заменили входные группы, окна, установили новые почтовые ящики и перила, покрасили стены. Отремонтированные подъезды расположены в домах по адресам: ул. Свободы, д. 20; ул. Сахарова, д. 15; ул. Правды, д. 27; ул. Мира, д. 28; ул. Ленинградская, д. 8; ул. Жолио-Кюри, д. 15.

Жители принимали активное участие в реализации программы. Все этапы работ проходили под контролем сотрудников Управления ЖКХ Администрации и специалистов ГБУ МО «УТНКР», подведомственного региональному МинЖКХ.

Напомним, что программа софинансирования «Мой подъезд» стартовала в подмосковном регионе в 2017 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Средства на ремонт поступают из бюджета области, муниципалитетов и управляющих компаний. Жильцы сами выбирают оформление входной группы, пола, почтовых ящиков, цвет стен, форму светильников и перил.

Для участия в программе собственникам квартир совместно с управляющей компанией МКД необходимо провести общее собрание, утвердить перечень ремонтных работ, составить протокол собрания и отправить его в администрацию муниципалитета на рассмотрение.

Подготовила Людмила Петрова

Фото пресс-службы Администрации Дубны