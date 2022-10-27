30 октября 2022 года АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» отмечает 35 лет со дня образования. Открываешь кран – вода течет. Мы привыкли к этому как к само собой разумеющемуся. И едва ли задумываемся о том, сколько людей и какая техника должны работать круглосуточно и круглогодично, чтобы нам это благо обеспечить. Впрочем, не одно благо, а сразу два – водоснабжение и водоотведение. Эти направления сегодня являются основными в деятельности ПТО ГХ, о существовании которого знают, пожалуй, все горожане. А вот о подробностях его устройства и работы, о некоторых проблемах и планах рассказал накануне юбилейных торжеств генеральный директор предприятия Алексей Геннадьевич Строгов. – На сегодняшний день основная задача нашего предприятия – обеспечение большей части городской территории чистой питьевой водой и услугой водоотведения. Специфика Дубны в данной сфере – существование двух гарантирующих предприятий. Как известно, Отдел главного энергетика ОИЯИ, имеющий свою насосно-фильтровальную станцию и сети, обеспечивает водоснабжение и водоотведение в институтской части города. Но при этом очистные сооружения – общие, а кроме того, ведутся перекрестные закупки «сырой» и очищенной воды. Так что в своей деятельности ОГЭ и ПТО ГХ взаимосвязаны. Немного о структуре Работа, которую выполняет коллектив нашего предприятия, не просто ответственная – она имеет жизненно важное значение для города. Поэтому хочу подчеркнуть: у нас трудится много квалифицированных рабочих и специалистов, прошедших большую производственную школу от создания предприятия и до сегодняшних дней. Несколько человек работают с самого основания ПТО ГХ. На должном уровне поставлена работа по подготовке и переподготовке новых специалистов. Основные службы – водопроводное хозяйство и канализационное хозяйство вместе с очистными сооружениями. Вспомогательные службы – автотранспортный участок, имеющий более 30 единиц специальной техники и отвечающий за оперативную, слаженную работу основных участков нашего предприятия, и участок по обслуживанию инженерных систем и оборудования на объектах заказчиков, среди которых общеобразовательные школы, горбольница, собственники жилых домов и др. Координирует и сопровождает деятельность предприятия управление, включающее планово-экономический отдел, производственно-технический отдел, отдел реализации инспекции, экологическую службу, отдел охраны труда, службу снабжения. Берем из Волги и очищаем Начинается процесс водоснабжения на станции первого подъема, где вода закачивается из Волги и поступает в основной массе на нашу насосно-фильтровальную станцию, но часть ее перекачивается на правобережную НФС (так называемую «сырую» воду приобретает для своих нужд ОГЭ ОИЯИ). Очистка волжской воды до нормативных требований осуществляется с применением современных технологий и безопасных реагентов. На первом этапе идет осветление воды с помощью реагентов, на втором - фильтрация на скорых фильтрах, на третьем - обеззараживание по современной технологии с применением гипохлорита натрия. Этот реагент по сравнению с жидким хлором не только более безопасен с технологической, экологической и гигиенической точки зрения, но и не требует транспортировки - его получают прямо на НФС методом электролиза из обычной поваренной соли. Надо заметить: процесс приготовления воды проходит под постоянным контролем сотрудников станции, в состав которой входит и лаборатория питьевой воды. Очищенная вода поступает к потребителям в левобережье. Кроме того, на НФС есть резервная емкость объемом 6200 куб. метров - это аварийный запас, которого должно хватить потребителям на 6 часов. Что же касается районов Александровки и Большой Волги, которые входят в зону обслуживания ПТО ГХ, чистую воду для их снабжения закупаем у ОГЭ ОИЯИ, с правобережной НФС. Некоторые «говорящие» цифры Производительность станции 1-го подъема 57,6 тыс. м3/сут. НФС 22,4 тыс. м3/сут. Часовой расход воды ЛБ - 150 - 750 м3/час. ПБ - 20-80 м3/час. Протяжённость водопроводных сетей - 105 км, в т.ч. Левобережье - 53 км, Александровка - 27 км, Б. Волга - 25 км Очищаем и возвращаем Не менее важный элемент работы нашего предприятия - обеспечение системы канализации и очистка хозяйственно-бытовых стоков. Канализационные сети по протяженности примерно такие, как и водопроводные, сто с небольшим километров, но есть особенность: примерно треть этих сетей - напорные, то есть требуют подкачки стоков. Это осуществляют 14 канализационно-насосных станций, самые мощные из которых расположены неподалеку от «Атак» на левом берегу и на БВ на улице Правды - там организовано постоянное присутствие операторов. Особое значение для экологически благоприятной обстановки и сохранения биологических водных ресурсов Дубны имеет качественная работа очистных сооружений. Этот участок обеспечивает очистку до нормативного состояния всех хозяйственно-бытовых стоков города с последующим выпуском в Северную канаву. Контроль качества очистки осуществляется лабораторией сточной воды. Комплекс сооружений биологической очистки сточных вод включает: первичные и вторичные отстойники, коридорные аэротенки (здесь идет биологическая очистка с применением аэробных бактерий), цех доочистки, цех механического обезвоживания осадка, цех компостирования осадка, площадки складирования и выдерживания компостной смеси до её готовности, КНС перекачки ила, отделение дезинфекции. Цех компостирования илового осадка был введен в эксплуатацию в 2006 году. Компостная масса, получаемая из осадка путем добавления опилок, сертифицирована и может быть использована в городском благоустройстве. Из-за проблем с поставками опилок цех некоторое время не работал, но сейчас наконец опилки закуплены, ждем в ближайшее время первую поставку, система компостирования будет восстановлена. Некоторые «говорящие» цифры Протяженность канализационных сетей - 102 км, Из них напорных - 35,4 км. На сетях имеются 14 канализационных насосных станций (КНС). Мощность самой большой станции 56,0 тыс.м3/сут. самой маленькой - 50,0 м3/сут. Производительность очистных сооружений 36,5 тыс.м3/сут. Аварийные нормативы Для обеспечения работы сетевого хозяйства сформированы пять бригад: по две - на сетях водоснабжения и канализации, одна - аварийная. Сети в большинстве старые, прорывы происходят регулярно, так что этой бригаде приходится работать в напряженном ритме. Существует отраслевой норматив: при устранении аварии водоснабжение отключается не дольше чем на 4 часа, иначе должен быть организован подвоз питьевой воды к жилым домам, но и на эту ситуацию отводится не более 8 часов. Если нужно ликвидировать прорыв магистральной трубы, требующий отключения воды в нескольких домах, то, конечно, уложиться ни в 4 часа, ни даже в 8 не удается. Больше времени требуется только на то, чтобы раскопать трубы, которые лежат на глубине где-то 4, а где-то и 6 метров - изначально они закладывались на глубину промерзания, потом при строительстве делали еще подсыпку, и вот результат. В таких случаях ситуацию спасает возможность подключения домов к водопроводу по временной схеме - как правило, «времянки» и используются, поэтому случаи, когда приходится подвозить воду в автоцистернах, в прямом смысле слова единичные. Вот в прошлом году как раз был такой из ряда вон выходящий случай, когда в левобережье произошел прорыв трубы на перекачивающей канализационной станции и чуть не во всем районе отключили подачу воды. Тогда ситуация осложнилась тем, что имеющийся в распоряжении аварийной службы насос для работы в водной среде находился на плановом обслуживании за пределами Дубны. Подвоз воды был налажен, в том числе при поддержке ряда городских предприятий, но для ликвидации аварии пришлось привлекать областную аварийную службу (это очень мощная структура, способная бороться с любыми техногенными катастрофами, но, к сожалению, ее услуги для заказчиков - платные и далеко не дешевы). Тарифы и программы Наша основная проблема - традиционная для всех «Водоканалов» - состояние сетей. Давно назрела необходимость их модернизации, но она требует существенно больше средств, чем мы можем выделить. Стоимость наших услуг утверждается тарифным комитетом Московской области, повышение ограничивается 3-4 % в год. В тарифе предусмотрена инвестиционная составляющая как источник финансирования модернизации, но этого явно недостаточно для кардинальной модернизации сетей. Суммы, которые мы в течение года можем на это потратить, находятся на уровне 1 % от того, что требуется. Например, в частном секторе левобережья сети не только старые, но и в свое время ради экономии были проложены как тупиковые. Расход воды в частных домах относительно небольшой, вода в уличной трубе застаивается, приобретает затхлый запах - там надо не только обновить трубы, но и замкнуть контур, чтобы была постоянная циркуляция воды. Из-за ограниченности денежных средств перекладываем эти трубы «кусочками», по 2-3 улицы в год. Требуют модернизации и насосно-фильтровальная станция, и очистные сооружения. Поэтому руководство ПТО ГХ совместно с администрацией города ведут постоянную работу с правительством Московской области по включению городских объектов в областные и федеральные программы в сфере ЖКХ. А поскольку ОИЯИ как ведомственная структура не может претендовать на субсидирование из государственных программ, сейчас совместно с администрацией города прорабатывается вопрос передачи сетей в институтской части в собственность города и, соответственно, на обслуживание в ПТО ГХ. На данный момент достигнута договоренность о передаче сетей водоотведения, осталось решить юридические вопросы. Тема передачи сетей водоснабжения пока в стадии проработки, там возникли экономические и административные вопросы, связанные с подачей воды на рабочие площадки Института. Тем временем идут к завершению проектно-изыскательные работы по реконструкции очистных сооружений с увеличением их производительности и возможностью утилизации иловых осадков с карт. Реконструкция будет проведена в рамках государственной программы «Предпринимательство Подмосковья». Денежные средства, превышающие годовой бюджет города, поступят из нескольких источников финансирования. Процесс реконструкции разделен на две очереди, так что очистные сооружения будут работать без остановки. Сейчас проектная документация проходит государственную экологическую экспертизу. Надеемся, что в ближайшее время проект будет утвержден и запланированная реконструкция начнется уже в 2024 году. Жизнь и традиции Возвращаясь к теме персонала предприятия, хочу отметить: залог его успешной деятельности не только в квалификации и опыте сотрудников, но и в высоком уровне социализации самого коллектива. Так, в ПТО ГХ действует первичная профсоюзная организация работников жизнеобеспечения. Профсоюз играет большую роль в жизни коллектива: организуются экскурсионные поездки, по традиции весной и осенью сотрудники посещают Кимрский драматический театр. Для членов профсоюза частично или полностью компенсируется стоимость билетов в бассейн, в кино, на концерты и т.п. Проводится постоянная культурно-просветительская и спортивно-оздоровительная работа. С самого начала деятельности предприятия уделяется большое внимание вопросам социально-трудовых отношений, которые нашли отражение в Коллективном договоре. За 35 лет существования ПТО ГХ Коллективный договор развился и преобразовался из нескольких пунктов в многостраничный документ, являющийся ценностью всего трудового коллектива и помогающий предприятию поддержать своих работников не только словом. По сложившейся традиции, в честь юбилея предприятия руководство ПТО ГХ проводит конкурс рисунков среди детей сотрудников. В этом юбилейном году конкурс проходил под названием «Вода, вода, кругом вода». Ребята нарисовали замечательные рисунки, которые отражают актуальные проблемы водосбережения, уважительного отношения к воде и водным ресурсам. Все участники конкурса получат памятные сертификаты участников, а победители - дипломы и подарки. Традиционно награждены к юбилею и сотрудники предприятия. Почетные грамоты главы города и городского Совета депутатов, благодарственные письма и почетные грамоты областного МинЖКХ и благодарности губернатора Московской области будут вручены в ходе празднования тем, кто проработал в ПТО ГХ 30 и более лет, кто внес существенный вклад в общую работу коллектива. Всего награждены 35 человек из примерно 230, работающих сегодня на предприятии. Это высокая оценка нашего труда. Подготовила Анна АЛТЫНОВА, фото Анны СУХОЙ