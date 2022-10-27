В выходные в Дубне прошли субботники сразу на трех площадках – на берегу Канала имени Москвы в районе памятника Сталину, на детской площадке «Лесная сказка» и в районе детской стоматологической поликлиники на улице Центральной. Первым субботник стартовал на территории вокруг бывшего памятника Сталину.

С первых же минут инициативу взяли на себя ветераны города: они с таким запалом принялись за работу! И главное - в отличном расположении духа! Молодежь - студенты, волонтеры, глядя на представителей старшего поколения, тоже старались не отставать.

В итоге собран мусор, вырезаны высохшие заросли кустарника, убрана старая листва. Берег канала, где некогда возвышался памятник Сталину, заметно посвежел и преобразился.

Потрудились на славу все участники субботника, инициированного, кстати, ветеранскими организациями города. Некоторое время назад ветераны выступили с инициативой привести в порядок территорию и облагородить часть постамента, на котором был установлен памятник. Во всяком случае, считают они, на этом памятном месте должен появиться какой-то знак, напоминающий, что некогда здесь возвышался величественный монумент.

Ну и какая работа без песен! Ансамбль «Фронтовые песни» Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса под руководством Марины Чайковской исполнил несколько патриотических композиций, еще больше укрепив боевой дух собравшихся.

Пользуясь случаем, начальник штаба Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса Иван Михайлович Василенко пригласил всех присутствующих на юбилейный концерт, посвященный 10-летнему юбилею ансамбля. Концерт состоится 20 ноября в 16:00 во Дворце культуры «Октябрь».

Там же, на берегу канала, была развернута и полевая кухня с ароматной кашей, пирожками и горячим чаем. Все, как и должно быть, прошло дружно, весело и главное - результативно.

Анна СУХАЯ