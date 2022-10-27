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Студенты университета «Дубна» - к волонтерам Углича Печать
27.10.2022 00:00

Более полутора десятков студентов университета «Дубна» вместе с представителями молодежного центра «Инициатива» и Отдела по делам молодежи администрации нашего города побывали в Угличе. Цель поездки – знакомство с волонтерами и ребятами из местных молодежных организаций для обмена опытом и будущего сотрудничества.

Поездка получилась не просто интересной, рассказывают студенты, а суперувлекательной! Небольшая обзорная экскурсия по городу дала представление об основных его достопримечательностях. Особое впечатление на ребят произвел Угличский кремль и Музей гидроэнергетики.

 

Но самое интересное происходило в молодежном центре «Солнечный», где дубненские студенты и их сверстники из Углича - волонтеры, представители молодежных организаций «Могу», «ДвижАктив», «Сгущенка» сражались в увлекательной игре «КидсБаттл», придумывали совместные проекты и рассказывали о той работе, которая проводится в их городах молодежью и для молодежи.

Инициатор мероприятия – студент Инженерно-физического института университета «Дубна» Илья Торопов рассказывает, как пришла идея организовать поездку:

- Я вырос в Угличе, и у меня родилась идея познакомить молодежь двух городов, чтобы сверстники могли друг друга чему-то научить. Тем более что у нас в Угличе большой опыт волонтерской работы. Все сложилось, поездка состоялась. Надеюсь, что у ребят из Дубны и Углича обязательно появятся совместные проекты.
  		 
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