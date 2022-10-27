Медсанчасть №9 презентовала созданный на ее территории Центр промышленной медицины руководителям медицинских служб предприятий, входящих в Госкорпорацию «Росатом». В мероприятии своего партнера традиционно приняли участие резиденты ОЭЗ «Дубна» медико-биологического кластера – шесть компаний организовали выставку медицинских препаратов и изделий, которые разрабатывают и производят на территории технико-внедренческой зоны.

Федеральное медико-биологическое агентство России, к которому относится Дубненская медсанчасть №9, и Госкорпорация «Росатом» активно сотрудничают в сфере повышения качества первичной медицинской помощи и расширения услуг, предоставляемых сотрудникам предприятий атомной промышленности.

Участников встречи в Дубне приветствовали глава городского округа Сергей Куликов, а также руководство агентства. Главный внештатный специалист по организации службы промышленной медицины ФМБА России, начальник отдела по информационно-аналитической работе и промышленной медицине Игорь Калинин пояснил, что проект осуществляется в рамках реализации «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», и подробно рассказал о его целях. О том, как создавался Центр промышленной медицины в Дубне, говорила начальник МСЧ-9 Ирина Ларионова. Она отметила, что ФМБА уделяет самое пристальное внимание развитию промышленного здравоохранения, и особую роль в этой работе играют оказание первичной медико-санитарной помощи цеховой службой, а также система медицинских осмотров сотрудников предприятий.

- Центр промышленной медицины на базе нашей медсанчасти организован по решению руководства ФМБА России в целях повышения качества и доступности первичной медицинской помощи, - сказала Ирина Ларионова. - Для разделения потоков пациентов в здании поликлиники предусмотрен отдельный блок центра, в состав которого входят кабинеты функциональной и лучевой диагностики, диспансеризации, профпатологии, отделения медицинских осмотров и консультативно-диагностическое, лаборатория психофизиологического обследования, а также кабинеты врачей-специалистов, в том числе цеховых терапевтов. Хочу подчеркнуть, что функции Центра не ограничиваются только диагностикой – это единый механизм оказания медицинской помощи, в том числе на этапе специализированного лечения и реабилитации.

Высокотехнологичное оборудование и условия, которые предоставляет пациентам Центр промышленной медицины, гости могли оценить, посетив его отделения. По словам Ирины Ларионовой, сегодня уже можно говорить о положительных результатах работы. Например, если до создания Центра МСЧ-9 оказывала медицинскую помощь сотрудникам 17 промышленных предприятий, то в ходе реализации разработанных механизмов повышения эффективности деятельности цеховой службы количество обслуживаемых организаций увеличилось до 29, а численность обслуживаемых сотрудников предприятий и организаций, в том числе специалистов ОЭЗ «Дубна», возросла более чем на 19%.

Подготовила Людмила Петрова