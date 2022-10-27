На базе школы №7 стартуют занятия по военно-медицинской подготовке (тактической медицине).

Подготовка будет включать в себя теоретическую часть и практическую отработку приёмов первой медицинской помощи. Записаться на курсы могут мужчины от 25 до 50 лет, в каждой группе будут проходить обучение не более 20 человек. Так занятия будут более эффективными, а инструкторы смогут уделить внимание каждому.

Занятия по тактической медицине проводит врач-хирург, флеболог, сердечно-сосудистый хирург первой квалификационной категории Сергей Борисович Сидоренко - выпускник одного из ведущих медицинских вузов – Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. После окончания академии проходил службу в рядах ВС РФ в должности начальника медицинской службы полка. Операционный стаж 15 лет, ежегодно проводит более 300 операций, включая сложные и комплексные.

Занятия проводятся бесплатно. Запись по телефону 8(916)691-60-67.