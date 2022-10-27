Жители и предприятия нашего города продолжают оказывать помощь бойцам, которые участвуют в специальной военной операции.

Помощь для военнослужащих, находящихся на линии фронта, а также раненых бойцов собирают практически во всех школах города и в детских садах. Дети пишут письма поддержки ребятам, в числе которых теперь немало и наших дубненских бойцов.

Напоминаем, что в КМЦ «Инициатива» по адресу: Дубна, ул. Ак. Балдина, д. 2, открыт городской штаб по сбору помощи, который работает по будням с 9:00 до 17:30 (с перерывом с 13:00 до 14:00). По всем вопросам можно обращаться по телефону

8 (496) 218-05-05 доб. 372.

Сбор помощи также организован в дубненском отделении партии «Единая Россия». Телефон 8 (909) 909-46-99.

Помощь на фронт и в госпиталь им. Бурденко также доставляют дубненские волонтеры из батальона «Дубна» под руководством Полины Васильевой. На карту Сбербанка 2202 2023 0460 6142 (Денис Евгеньевич Д.) вы можете перечислить любую сумму. Средства идут на закупку обмундирования, медицинских принадлежностей для действующих подразделений СВО.