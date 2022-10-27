28 октября 80-летний юбилей отметит заслуженный летчик-испытатель СССР, герой Советского Союза Владимир Николаевич Кондауров. Его имя вписано золотыми буквами в историю отечественной авиации. Тысячи его полетов на истребителях стали хрестоматийным примером для многих летчиков, учившихся под его руководством и на его опыте. А звание «Заслуженный летчик-испытатель» он и вовсе получил в неполные 38 лет, став в Советском Союзе вторым, кто получил это высокое звание в таком молодом возрасте… Разговор с Владимиром Николаевичем накануне юбилея получился, словно отрывок из повести, - о жизни, о небе и самолетах, без которых эта повесть была бы не такой яркой, радостной и светлой. Жизнь небесная и земная - 80 лет - это тот возраст, когда можно оглянуться назад, на пройденный путь и подумать о том, что сделано, а что не сделано, - размышляет Владимир Николаевич Кондауров. - Я вижу картины моей жизни земной и небесной. Земная – в ней тоже много что можно вспомнить стоящего, того, чем дорожу. И картины небесной жизни. И вот как раз они для меня стоят на первом месте. Я представляю их в виде светящегося столба, который опирается острием в землю, а вверх уходит расходящимся светящимся светом. Что за столб? В нем - мои мысли, чувства, переживания – все то, что было там, в небе. Мои самые первые мысли, родившиеся еще где-то в детстве - это просто желание летать. Потом появились мысли: хочу летать как «Стрижи» на реактивных истребителях; потом - хочу летать на разных самолетах. Мне не интересно летать на одинаковых, хочу, чтоб они были разные по форме, характеру, по внутреннему содержанию и по своим возможностям, чтобы я в каждом из них находил что-то новое. И я понял, что хочу быть испытателем именно для того, чтобы летать на разных самолетах. Уже в школе я начал увлекаться планеризмом и понял совершенно точно – это мое. Я был очень целеустремлен, может быть, именно поэтому мне многое и удавалось. И конечно, по жизни мне везло на хороших людей. Мои начальники, те люди, которые могли решить мою судьбу, видя мою целеустремленность, всячески помогали. Поэтому еще курсантом я первым в полку вылетел на сверхзвуковом МИГ-21, потому что очень этого хотел. Время шло, я учился, осваивал профессию и мечтал об одном – стать испытателем… Начальник училища, узнав о моем нежелании быть инструктором, отправил меня в научно-исследовательский институт военно-воздушных сил, что было неожиданно не только для окружающих, но и для меня самого. Таким образом, я оказался именно там, где смог летать на разных самолетах - в испытательном центре. Смысл жизни Чем больше я летал на разных типах самолетов, тем больше мне это нравилось: я все больше узнавал, как летчик, осваивая самые разные типы самолетов и маленьких, и тяжелых. И все больше испытывал радости от того, что становлюсь опытным. Потом я стал понимать, что не хочу быть в небе случайным человеком, новичком, гостем. Я хочу быть в нем хозяином! Небесный простор – это как большой дом или, скажем, моя мастерская. И если вначале я там был учеником, то со временем, постоянно обучаясь, стремился выполнять свое дело, как делали его «старики», «отцы». Система обучения у испытателей была совершенно не похожа на систему обучения в авиационных полках. Здесь, на полигоне, я должен был сам осваивать азы испытательной работы. А возможности – пожалуйста, сколько хочешь! Вон сколько самолетов стоит. Бери любой, осваивай, лети! У меня была огромная жажда учиться, была жажда самих полетов. Существуют методики летных испытаний – те самые, которые я теоретически изучал, читал, сдавал экзамены. В них были описаны методы, например, каким образом определять маневренные возможности самолета, или каким образом определять устойчивость и управляемость в полете, или каким образом определять характеристики прицельных комплексов. И все это я стремился осваивать в небе. Вот, например, задался целью научиться садиться на полосу при отказе одного или двух двигателей. Для этого я придумал методику: имитировал отказ двигателя и планировал. Ну и попадал или не попадал. Если не попадал – давал оборотов и уходил на взлет. У меня была целая планшетка, где я строил графики по каждому самолету: высота – скорость, на которой я попадаю на полосу. И в случае нештатной ситуации я мог взглянуть на график, и становилось ясно, попадаю на полосу или нет, нужно катапультироваться или смогу посадит самолет. Чем больше у меня опыта появлялось, тем больше я чувствовал себя в небе своим. Как я говорил позже своим подчиненным, когда обучал испытателей: «Вы там, в небе, должны быть настолько же уверенно себя чувствовать, как в своем рабочем кабинете, за письменным столом. Уверенно себя вести в любой ситуации – какие бы облака ни были, каким бы ни было небо, вы должны принять правильное грамотное решение, спокойно ориентироваться и выполнять летное задание». Самый первый самолет, на котором я летал еще в училище – ЯК-18 поршневой. Помню до сих пор первый полет. Я забыл, что у меня есть двигатель, что винт крутится, что газ есть... Вижу, что скорость уменьшается, и как на планере – ручку от себя, со снижением, чтобы скорость увеличить. Инструктор мне кричит: «Ты что делаешь! Высоту-то держи!» Ну как сохранять, думаю, скорость-то падает. Он мне снова: «Ты двигателем то можешь работать! Дави на газ!». И тут меня осенило: «У меня же двигатель есть!». Но сажал я этот самолет лучше инструктора. Сажал плавно и точно, как на планере: «брил» траву. … В конце концов пришло время, когда я стал чувствовать себя в небе хозяином. Меня не интересовали особенности погоды: я знал, как себя вести и что делать в любых погодных условиях. Почему, говоря о небе, о полетах, я вижу светящийся столб? Потому что его наполняют в основном чувства радости, удовлетворения от того, что у меня что-то новое получилось, чувство вдохновения от красоты увиденного в небе. Я любил, возвращаясь после работы, если «кучевка» из облаков белоснежная, порезвиться в ней. Представляете, идешь на реактивном, скорость 800 километров где-то, - тысяча. А ты верхушки только срезаешь, купаешься в облаках. Или еще нравилось, когда внизу сплошная десятибальная облачность. Земля под ней не видна совсем. Я максимально близко подлетал к облакам и представлял, что это земля. И вот попробуй-ка перевернуться и лететь над облаками совсем низко и не врезаться. Если сможешь, значит, у земли так же сможешь, думал я. И вот так тренировался. Не сразу получалось. Идешь вплотную почти, все ровно. А потом, в процессе переворота, раз – и задел! «Ну, что, думаю, Володя, готов, считай… Давай еще повторяй. Снова задел, опять готов… Рановато тебе еще над землей такое повторять»! Вот так и учился. Поэтому сколько бы ни делал показы и выполнял высшей сложности пилотаж, я ни разу не катапультировался. Но еще, кроме чувств радости, восторга было напряжение. Напряжение мысли, напряжение физическое твоего организма при бешеных нагрузках. Они бывают такие, что ты превращаешься в единый комок мысли, мускул, нервов, восприятия, зрения, - это все должно работать четко, чтобы выполнить прописанный тебе в летном задании режим. Точка невозврата И моменты бывают такие, когда холодок начинает подбираться. В этой ситуации надо успеть что-то сделать, собрать все ресурсы и вывести самолет. На моих глазах у товарищей были сложные ситуации, из которых одни выкручивались, возвращались и рассказывали о них. А другие не возвращались… И я думал: а какой же я? И проверить это мне случай все же представился. Я был молодой, года два как занимался испытаниями. Простыми тогда еще, контрольными испытаниями вооружения. Во время одного из них на МИГ-19 проводились испытания управляемых ракет. Захожу на боевой, приготовился. Пуск. Больше и делать-то ничего не надо было. Иду, как говорил командир еще на земле, прямо, не сворачивая. И вдруг – взрыв. Вижу, что несется на меня черный предмет. Точно в лоб идет. И это все доли секунды. Потом - удар сзади. Самолет уже не управляется нормально. Стал проверять: высота есть, по отклонению рулей понимаю, что вроде бы должен суметь зайти на посадку. Самолет посадил удачно. Оказывается, сам двигатель у ракеты взорвался и кусок от него повредил самолет. Были и более опасные ситуации. На МИГ-29 я должен был выполнить высший пилотаж для индийской делегации. И вот тренировочный полет. А все фигуры на таких показах выполняются у земли. Запаса почти нет, чтобы полет был зрелищным. Кручу петлю, используя максимальную маневренность по перегрузке, углу атаки. И только начал вытягивать самолет на перегрузки, а у меня ручка - обратно. Оказывается, микояновцы для того, чтобы летчики не сваливались в штопор, оборудовали активное срабатывание автоматики для предотвращения выхода в недопустимый угол атаки. И я еще не вышел на него, а толкатель уже сработал. Я сразу взгляд на прибор, который показывает угол атаки. Понимаю: он сработал очень рано. И я, как летчик, который испытывал этот самолет и получил за него Звезду, понял, что у меня отказ. Толкатель срабатывает на таких маленьких углах атаки, когда выпущены закрылки. У меня есть один выход - держать угол атаки до срабатывания держателя, но в этом случае уже не будет этих спасительных 100 метров, когда еще можно катапультироваться. И снова холодок. Прохожу точку невозврата -при такой высоте уже парашют не успеет раскрыться. Самолет тогда я, как понимаете, посадил… Сын – по стопам отца Сын у меня - тоже летчик. Когда он закончил семь классов, я взял его с собой а отпуск в Усть-Каменогорск. Приехал куда бы думали - на аэродром, чтоб самому полетать и ему предложил: хочешь - прыжки с парашютом, хочешь - учись летать на планере. Он вначале прыгнул с Ан-2, но все же не его, видимо, это было занятие. А вот планеризм его увлек. Да так, что уже через две недели его выпустил инструктор на первый, а следом второй самостоятельный полет. После девятого класса отправил вновь сына на аэродром на все лето. А перед 1 сентября, когда он вернулся, это был уже не тот робкий юноша, а уверенный в себе молодой человек с горящими глазами. Говорит: «Отец, все. Я - в летчики! Знаешь, как я полетал: и парил над облаками, и «штопарил», и фигуры высшего пилотажа на планере делал!» За три месяца он научился там делать все. И увлекся небом…Сегодня у сына уже около 12 000 часов налета. Он – пилот гражданской авиации и работает в «Аэрофлоте». Небо не отпускает Какой мой самый любимый самолет? Все-таки МИГ-29. И вовсе не потому, что я именно за него Звезду получил. Это самый маневренный истребитель из тех, на которых я летал. Кабина сделана под летчика и оборудована только самым необходимым, ничего лишнего. А возможности у него – огромные! От земли до высоты в 10 000 метров я проходил за 60 секунд! Все 20 лет, которые я работал до переезда в Феодосию, было постоянное чувство новизны. Я прошел все виды испытаний, и на всех самолетах, которые появлялись новые, я летал. Смысл жизни был в небе и в том, что впереди еще есть неизведанное, то, что я еще не знаю. Это чувство меня сопровождало. И вдруг в какой-то момент я задумался: осталось 5 лет до пенсии. А что впереди? Что есть новое для меня? Да, создаются новые самолеты, но они еще только в разработках. Их испытывать будут уже после меня. Вот тут и наступило опустошение… И вот снова случай. Счастливый случай. Мне предлагают отправиться в Феодосию, где на авианосце нужно испытывать палубные истребители. Когда я начал вникать в новую для себя работу, у меня открылось второе дыхание! Я помолодел лет на пять! Понимаю, что я то одного не знаю, то другого: там же морская авиация. Там все по-другому у них. Там амфибии, которые на воду садятся, вертолеты, что на кораблях базируются... А мне столько еще надо изучить и столько впереди работы! Посадка истребителей на авианосец чего только стоит! Это не на бетонку длиной 2,5 километра, а на корабль в 100 метров нужно посадить самолет. Заходишь на посадку на скорости 240-250 км, - продолжает Владимир Николаевич, - а нужно суметь остановиться до конца палубы, загасить эту скорость. И самое главное при посадке – не войти в обрез корабля, а сесть на палубу. Сесть, зацепиться за трос, а если не зацепился – вовремя взлететь. То есть эта работа все время, как говорится, на нитке, нельзя расслабиться, что-то сделать спустя рукава. Это был действительно новый жизненный виток для полковника В.Н. Кондаурова. Новые эмоции, новые испытания и себя, и техники. И новая жизненная сила для того самого светящегося столба, который связывал его обычную, земную, жизнь, с той самой важной, небесной… Анна Сухая P.S. И тогда, много лет назад, и тем более сегодня его надежный тыл – это Людмила Ивановна, его любимая жена, с которой прожили вместе без малого шесть десятков лет. Она, признается полковник, решала все бытовые проблемы ровно настолько хорошо, насколько требовалось, чтобы он уходил из дома с легким сердцем и рабочим настроем и никогда не брал на себя груз проблем. И именно ей он во многом обязан, что во время сложнейших полетов он мог полностью отдаваться профессии и своему призванию – быть лучшим в небе. Значимый вклад в обеспечение мира Заслуженному летчику-испытателю СССР, Герою Советского союза Кондаурову Владимиру Николаевичу. Уважаемый Владимир Николаевич! От имени Российской Ассоциации Героев и себя лично горячо и сердечно поздравляю Вас с 80-летним юбилеем! Вы всю свою жизнь посвятили авиации, принимали непосредственное участие в испытании самолетов палубного базирования, а также испытаниях сверхзвуковых боевых самолетов нового поколения. О Вашем высоком профессионализме, героизме и высокой эффективности свидетельствуют многочисленные факты из Вашей биографии службы в Военно-воздушных силах, связанной с риском и высокой степенью ответственности. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом в геройском сообществе, которое признательно Вам за поддержку нашей работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, особенно молодого поколения - будущих защитников Отечества. В этот праздничный день, уважаемый Владимир Николаевич, желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба. Спасибо Вам за честную безупречную службу и высокий профессионализм, за значимый вклад в обеспечение мира. В. Шаманов, президент Российской Ассоциации Героев, Герой Российской Федерации, генерал-полковник Человек и Летчик с большой буквы Дорогой Владимир Николаевич! От лица коллег и боевых товарищей поздравляю Вас с 80-летним юбилеем! Многие из нас познакомились с Вами, Владимир Николаевич, проходя обучение в Центре подготовки летчиков-испытателей, где Вы несли службу и были уже заслуженным летчиком-испытателем Советского Союза. Мы тогда были еще совсем молодыми пацанами и смотрели на Вас и на других не менее маститых летчиков, как на настоящих героев, асов летного дела. Чаще всего в то время с Вами встречались в столовой. Там рядом с нами, 26 – 27-летними слушателями, оказывались самые что ни на есть заслуженные и уважаемые летчики. Вы приходили, помню как сейчас, в летных куртках и, если можно так выразиться, «дышали» авиацией! Мы смотрели на вас, как на ангелов, слушали разговоры о небе, о полетах, и нам было это очень интересно! Уже тогда мы знали, что Вы специализировались на аэродинамике – самой сложной в летно-испытательной работе. Каким мы знаем Вас? Человеком принципиальным, решительным и беспристрастно отстаивающим интересы своего дела. Вечером, после полетного дня, на разборе, Вы требовали всегда только одного: говорить правду. Чтобы ни случилось, какие неточности и ошибки ни были допущены, не скрывать и не лукавить. И в этом была наука и тебе самому, и урок другим. Вы отличались каким-то особенным добродушием и открытым взглядом и всегда были окружены молодежью, она тянулась к Вам. * * * Несколько позже, уже в Первом Управлении, мы познакомились с Владимиром Николаевичем ближе и года два в паре выполняли летные задания. Еще позже, в Феодосии, тоже работали вместе, осваивая палубную авиацию. Летная работа, безусловно, приносит много славы и укрепляет чувство собственного достоинства. Но она и очень изматывает человека. Нужно иметь огромную выдержку и очень крепкое здоровье, чтоб выдерживать 8-9-кратные перегрузки. У Владимира Николаевича, могу точно сказать, – железная выдержка и сильный характер! Случаи ведь за летную карьеру были разные. Какая-то нештатная ситуация – ну все, думаешь… Когда смотришь: Владимир Николаевич выправил самолет, все нормально, обошлось. Он действительно никогда, даже в самой опасной ситуации, не поддавался эмоциям. Даже сейчас, когда многие из нас вышли на заслуженный отдых, продолжаем общение с Владимиром Николаевичем. Жизнь так устроена, что каждый человек невольно тянется к доброму и порядочному. Поэтому наша дружба, проверенная годами летной службы, продолжается. Владимир Николаевич по-прежнему отзывчив, активен, вместе с нами занимается благотворительностью. И для всех нас, его коллег и товарищей, остается Человеком и Летчиком с большой буквы. В канун юбилея желаем Вам, товарищ полковник, надежного здоровья и оставаться в строю еще долгие годы. Николай Федорович Диордица, заслуженный летчик-испытатель, Герой Российской Федерации от лица коллег, друзей и товарищей – летчиков-испытателей 90-х годов Пусть бережет тебя Ангел-хранитель Поздравляю моего любимого мужа, надежного друга, мою «половинку» по жизни - Кондаурова Владимира Николаевича - с юбилеем! Знай, что будет и дальше оберегать тебя от всех бед твой Ангел-хранитель. Спасибо судьбе моей, что встретилась с тобой в далекой юности. Твоя вторая «половинка» Восьмой десяток - это круто!

Ценна здесь каждая минута,

И каждый жизни яркий миг,

И каждый смех, и каждый крик!



Дедуля наш и папа, в юбилей желаем,

Чтоб жил ты, скорость не сбавляя,

Лишь набирая высоту

И явью делая мечту!



Здоровья, сил тебе, удачи,

Чтоб с возрастом ты был богаче

Духовно и в деньгах, конечно,

И чтобы не терял надежду! С любовью дети и внук «Взлетная полоса длиною в жизнь» Юбилейный день рождения отмечает 28 октября заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза Владимир Николаевич Кондауров. Яркие моменты его биографии могут стать увлекательным сюжетом не для одной книги. И частично он уже поделился воспоминаниями в документальной повести «Взлетная полоса длиною в жизнь». В 14 лет начал летать на планерах. Окончил с отличием высшее военное училище, был инструктором на МиГ-21. В службе испытаний истребительной авиации за 20 лет прошел путь от летчика-испытателя до заместителя начальника по летно-испытательной работе. После вечернего факультета Московского авиационного института готовил летчиков к испытаниям корабельных истребителей Су и МиГ на тяжелом авианесущем крейсере. Его послужной список впечатляет! Владимир Николаевич участвовал в 130 программах испытаний, освоил более 100 типов самолетов, вертолетов и их модификаций. Общий налет составил 4650 часов, из них на испытания - 3100. Полковник Кондауров первым из военных летчиков посадил МиГ-29к на палубу авиакрейсера. За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, в 31 октября 1988 года удостоен звания Героя Советского Союза. После увольнения в запас Владимир Николаевич посвящает много времени общественной работе. Уже несколько десятилетий он живет в Дубне, занимается патриотическим воспитанием молодежи. По его инициативе и при активном содействии реализованы такие проекты, как установка памятника истребителю МиГ-25 и бюста Героя Советского Союза летчика-испытателя Г.Я.Бахчиванджи, в этом году открыта Аллея героев. От души хочу пожелать нашему уважаемому ветерану крепкого здоровья, бодрости и сил, запаса жизненной энергии для успешного выполнения всех жизненных планов, а их у Владимира Николаевича, я уверен, немало. С уважением С.А. КУЛИКОВ, глава г.о. Дубна Правофланговый в ветеранском строю Уважаемый Владимир Николаевич, товарищ полковник! Поздравляем Вас с 80-летним юбилеем! Вы по праву занимаете место правофлангового в городском ветеранском строю. Уверены, что «старость Вас дома не застанет», и Вы еще не раз порадуете дубненцев новыми задумками и их воплощением в жизнь. Н.М. ШУВИКОВА, председатель городского Совета ветеранов И.М. ВАСИЛЕНКО, начальник штаба Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса Герой нашего времени Коллектив АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка» сердечно поздравляет Владимира Николаевича Кондаурова с 80-летием! Позитивный настрой, высокая самодисциплина, умение сплотить вокруг себя единомышленников и постоянное движение вперёд, чтобы открывать для окружающих всё новые и новые горизонты – именно это характеризует Владимира Николаевича, Героя Советского Союза, поистине героя нашего времени. Да, мы знаем Владимира Николаевича как заслуженного лётчика-испытателя, внёсшего весомый вклад в развитие современной авиации, но колоссальны его заслуги и в другом. А именно - в кропотливом и трепетном отношении к сохранению исторической памяти, в проведении огромной работы по патриотическому воспитанию молодёжи, активной общественной деятельности! Здоровья Вам, уважаемый Владимир Николаевич, благополучия и реализации новых замыслов! Яркий пример служения Отечеству Уважаемый Владимир Николаевич! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Ваш жизненный путь - яркий пример служения Отечеству. Ваша биография отражает целую эпоху в жизни нашей Родины и является примером для молодого поколения, как надо целеустремлённо идти к высокой цели. Сын фронтовика Великой Отечественной войны, Вы с малых лет овладевали авиационным делом в авиамодельном кружке в планерном клубе и осуществили детскую мечту - стали лётчиком. Рискуя жизнью, преодолевая страх, поставили на крыло десятки боевых самолетов, надёжно защищающих рубежи России. И сегодня Вы остаётесь верным высоким идеалам молодости - любви к Отечеству и направляете все силы на патриотическое воспитания юных граждан. Ваша энергия позволила создать в Дубне места монументального воплощения российского боевого героизма и трудового подвига. Мы сердечно благодарим Вас, что местом установки бюста Героя Советского Союза Г.Я. Бахчиванджи Вы выбрали именно нашу школу. Желаем вам здоровья, сил, творческой энергии! С уважением коллектив педагогов и учеников первой школы Дубны Есть чему поучиться Дорогой Владимир Николаевич! Поздравляю Вас со славным юбилеем, который встречаете со свойственной вам энергией и оптимизмом, позволяющими всегда добиваться поставленных целей, решать как сложнейшие задачи национального характера, так и просто делать благородные дела. Рад, что жизнь дала мне возможность с Вами общаться и учиться у Вас многому - любви к своему делу и жизни как таковой, профессионализму, уверенности, простоте и скромности, уважению к людям и их делам, верности дружбе и товариществу. Желаю Вам здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. С глубоким уважением Н.Н. ПРИСЛОНОВ