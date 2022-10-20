Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Об этом 17 октября заявил губернатор Московской области А.Ю. Воробьев. «Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат», - отметил глава региона. При этом работа по оказанию помощи семьям мобилизованных ребят будет продолжена. Как и продолжатся поставки на фронт дополнительной экипировки, продуктов питания, предметов быта. «Спасибо всем, кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг, хотя у многих дома пожилые родители, жена и дети, работа или бизнес, - отметил губернатор. - Во многом благодаря таким людям, их патриотизму, чувству долга все задачи по мобилизации, поставленные перед Подмосковьем, мы завершили досрочно. Верим и надеемся, что ребята вернутся с победой! Сейчас нужно продолжать помогать тем, кто на передовой. Мы будем поставлять дополнительное снаряжение, как делали это раньше. Другая важная задача - поддерживать семьи тех, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг. Мы с ними всегда на связи. Никого не оставим без внимания». Также известно, что почти 4,5 тысячи мобилизованных из Подмосковья уже получили единовременные выплаты - по 200 тысяч рублей. Выплаты продолжают поступать призванным гражданам. Они приходят в течение трех дней после того, как в Правительство Московской области поступают списки из военкоматов. Прорабатываются все нюансы с банками, чтобы близкие могли спокойно пользоваться карточками, а ребята понимали, что все в порядке и деньги идут на решение важных вопросов, подчеркнул губернатор. По поручению губернатора Андрея Воробьева в каждом муниципалитете Подмосковья открыли центры помощи семьям мобилизованных и добровольцев. «У каждой семьи свои вопросы - кредитные каникулы, детский сад, социальная поддержка и так далее. Для их решения открываем в каждом округе штаб поддержки семей мобилизованных и добровольцев. Сейчас таких штабов уже 60, там работают социальные работники, психологи, юристы и волонтёры», - рассказал губернатор. В каждом из таких центров сопровождение семей ведется в проактивном режиме. Доступен широкий спектр услуг - от психологической и юридической помощи до консультаций и оформления необходимых документов. Также в этих центрах принимают заявки на оказание соцпомощи инвалидам. Среди популярных запросов - доставка продуктов питания, помощь по дому и выгул домашних животных. В Дубне также открыт штаб поддержки мобилизованных и добровольцев, в котором работают социальные работники, психологи, юристы и волонтеры. Телефон штаба 8 (991) 707-75-90. Полезной для дубненцев может оказаться и информация, представленная на портале «Добродел». Так, в разделе «Доброе дело - поддержка семей мобилизованных (https://dobrodel.mosreg.ru/zabota)» представлены все виды помощи, которая положена людям, чьих мужей, братьев, сыновей или отцов мобилизовали либо если они отправились в зону СВО добровольцами. Чтобы подать заявку необходимо: - зарегистрироваться на портале;

- найти раздел, кликнув на кнопку «Мобилизация» или на баннер, расположенный на главной странице;

- выбрать из списка тему, подходящую под ваш вопрос. Далее в поле для записи необходимо описать проблему, указать, кем заявителю приходится мобилизованный, оставить адрес, контакты и при необходимости прикрепить фотографии. С момента, когда заявитель поставит галочку в поле «Согласиться с правилами Добродела» и отправит сообщение, в личном кабинете портала будет отображаться статус заявки. Жители и предприятия нашего города продолжают оказывать помощь бойцам, которые участвуют в специальной военной операции. Помощь для военнослужащих, находящихся на линии фронта, а также раненых бойцов собирают практически во всех школах города и в детских садах. Дети пишут письма поддержки ребятам, в числе которых теперь немало и наших дубненских бойцов. Напоминаем, что в КМЦ «Инициатива» по адресу: Дубна, ул. Ак. Балдина, д. 2, открыт городской штаб по сбору помощи, который работает по будням с 9:00 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00). По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (496) 218-05-05 доб. 372. Сбор помощи также организован в дубненском отделении партии «Единая Россия». Телефон 8 (909) 909-46-99. Помощь на фронт и в госпиталь им. Бурденко также доставляют дубненские волонтеры из батальона «Дубна» под руководством Полины Васильевой. На карту Сбербанка 2202 2023 0460 6142 (Денис Евгеньевич Д.) вы можете перечислить любую сумму. Средства идут на закупку обмундирования, медицинских принадлежностей для действующих подразделений СВО. Подготовила Анна ВЛАДИМИРОВА