Сотрудники Лаборатории ядерных проблем Александр Колесников и Людмила Колупаева стали лауреатами конкурса на соискание ежегодных премий губернатора региона в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых.

Александр проводил исследование и внедрение новых материалов и технологий для создания газоразрядных координатных детекторов с малым количеством вещества. Такие детекторы улучшают точность измерений в экспериментах по физике частиц. Полученные Александром научные результаты уже применяются в экспериментах NA62 (CERN, Швейцария) и MEG II (PSI, Швейцария), также они будут применены в экспериментах, готовящихся на коллайдере NICA.

Людмила представила на конкурс работу по измерению параметров осцилляций нейтрино в эксперименте NOvA (FNAL, США). Основная цель исследований NOvA – более точное измерение параметров нейтринных осцилляций. Полученные данные будут использоваться в практическом применении потоков нейтрино.