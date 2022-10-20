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Премии от губернатора Печать
20.10.2022 00:00

Сотрудники Лаборатории ядерных проблем Александр Колесников и Людмила Колупаева стали лауреатами конкурса на соискание ежегодных премий губернатора региона в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых.

Александр проводил исследование и внедрение новых материалов и технологий для создания газоразрядных координатных детекторов с малым количеством вещества. Такие детекторы улучшают точность измерений в экспериментах по физике частиц. Полученные Александром научные результаты уже применяются в экспериментах NA62 (CERN, Швейцария) и MEG II (PSI, Швейцария), также они будут применены в экспериментах, готовящихся на коллайдере NICA.

Людмила представила на конкурс работу по измерению параметров осцилляций нейтрино в эксперименте NOvA (FNAL, США). Основная цель исследований NOvA – более точное измерение параметров нейтринных осцилляций. Полученные данные будут использоваться в практическом применении потоков нейтрино.
  		 
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