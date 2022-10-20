МФЦ Дубны в составе еще четырёх центров «Мои документы» из Мытищ, Сергиева Посада, Трехгорки Одинцовского городского округа и Брехово Солнечногорского городского округа представлял Подмосковье на Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России-2021». По итогам конкурса команда Московской области стала лучшей в категории «Крупная региональная сеть МФЦ».

Министр госуправления, ИТ и связи МО Надежда Куртяник отметила, что работа по совершенствованию стандартов предоставления государственных услуг за счет оптимизации процессов и внедрения инновационных технологических решений продолжится. Это позволит предоставлять услуги еще эффективнее.

Конкурс «Лучший многофункциональный центр России» проводится ежегодно с 2014 года. Он выявляет самые полезные региональные практики центров госуслуг.