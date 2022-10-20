СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Стадион почти готов Печать
20.10.2022 00:00

Стадион школы №5 почти готов. Как сообщил глава города С.А. Куликов, установлено ограждение, завершается монтаж опор уличного освещения. Рабочие расстилают рулонные материалы искусственного газона, резиновое покрытие на спортивных площадках уже уложено.

Уже совсем скоро школьники и жители соседних домов смогут в комфортных условиях играть в футбол, волейбол и баскетбол. Проектом предусмотрены беговые дорожки и прыжковая яма.

Весной будет проведено благоустройство территории и установлены тренажеры для воркаута.
  		 
< Октября 2022 >
П В С Ч П С В
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)