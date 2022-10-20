Стадион школы №5 почти готов. Как сообщил глава города С.А. Куликов, установлено ограждение, завершается монтаж опор уличного освещения. Рабочие расстилают рулонные материалы искусственного газона, резиновое покрытие на спортивных площадках уже уложено.

Уже совсем скоро школьники и жители соседних домов смогут в комфортных условиях играть в футбол, волейбол и баскетбол. Проектом предусмотрены беговые дорожки и прыжковая яма.

Весной будет проведено благоустройство территории и установлены тренажеры для воркаута.