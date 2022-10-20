16 октября - День органов дознания 16 октября в России свой профессиональный день отметили сотрудники органов дознания. В этом году службе дознания исполнилось 30 лет. Ровно три десятка лет назад, в 1992 году, специализированное подразделение дознания было создано и в Дубне. Сегодня в отделе дознания ОМВД по городскому округу Дубна трудятся восемь человек, а возглавляет его майор полиции Юлия Игоревна Романова. В юбилейные для этой службы дни мы встретились с Юлией Игоревной и поговорили о том, что представляет собой отдел дознания в нашем городе. - Юлия Игоревна, как давно вы возглавляете отдел дознания в дубненском ОМВД? - Руководителем отдела была назначена в 2009 году, а вообще на службу в органы внутренних дел поступила в 2003 году. Так что в профессии я уже почти двадцать лет. Прошла все этапы работы в системе дознания: от дознавателя до начальника отдела. - Чем непосредственно занимаются дознаватели? И в чем разница между следствием и дознанием? На первый взгляд, эти службы кажутся идентичными. - Основной задачей дознавателя является расследование уголовных дел, по которым производство предварительного следствия не обязательно. Отличие следствия от дознания заключается в том, что следствие занимается расследованием преступлений, характеризующихся повышенной общественной опасностью - это тяжкие и особо тяжкие преступления. Дознание же расследует преступления небольшой и средней тяжести, если наказание в соответствии с действующим законодательством не превышает 5 лет лишения свободы. В настоящее время в компетенцию дознавателей входит расследование более чем по 100 составам преступлений (статей. - Прим. автора), предусмотренных Уголовным кодексом РФ. - Сколько сегодня сотрудников работает в отделе дознания? И интересно, в дубненском подразделении подтверждается общероссийская статистика, согласно которой дознавателями работают в основном женщины? - Коллектив отдела дознания в настоящее время составляет восемь человек - это семь женщин и один мужчина. Коллектив постоянно обновляется, и что особенно радует, приходят молодые сотрудники. Так, в нашем подразделении сегодня трудятся две молодые сотрудницы. Обе окончили Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. Если говорить об основном составе дознавателей, то стаж работы этих сотрудников составляет более десяти лет. - Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать дознаватель, чтобы успешно раскрывать преступления? - Чтобы стать хорошим дознавателем, нужно обладать на самом деле достаточно большим набором качеств. Помимо твердого знания законов, необходимо иметь огромную работоспособностью, быть решительным человеком, принципиальным, обращать внимание на самые, казалось бы, небольшие детали. А еще нужно понимать чужую беду и проблемы людей, пострадавших от преступных посягательств. Кроме того, очень важны такие качества, как коммуникабельность, грамотность, дисциплинированность. Вообще же, человеческий фактор - залог успешной работы любого коллектива. У каждого сотрудника нашего отдела есть те самые сильные стороны, которые помогают выполнять возложенные на подразделение обязанности. И благодаря усилиям всех дознавателей и тесному взаимодействию с другими подразделениями ОМВД дубненскому отделу дознания удается сохранять уверенные позиции среди подразделений Московской области. - Юлия Игоревна, а что, на ваш взгляд, самое сложное в работе дознавателя? - Самое сложное - это все-таки процесс доказывания по уголовным делам. И тут нужно быть беспристрастным, объективным и уметь установить истину по делу. Ненормированный рабочий график - это тоже некоторая сложность в нашей профессии, ведь часто работа продолжается и в праздничные, и в выходные дни. Дежурства тоже являются неотъемлемой частью профессии, а еще эмоциональная нагрузка. Так что прежде чем выбрать профессию дознавателя, стоит взвесить все плюсы и минусы нелегкой, но очень интересной работы. И я могу с полной уверенностью сказать, что случайных людей в нашем подразделении нет. Все сотрудники полностью отдают себя любимому делу. - А как стать дознавателем? Как вообще к вам в отдел попадают люди? - У каждого сотрудника своя история и свой путь к службе в органах МВД. Но, как правило, каждый из них целенаправленно шел в профессию, обладая определенным набором личностных качеств. Если говорить об образовании, то для работы дознавателем необходимо высшее юридическое образование. Это может быть как гражданский вуз, так и вуз системы МВД РФ. - Юлия Игоревна, от лица читателей я поздравляю вас и ваших коллег с юбилеем службы. Успехов вам в вашем непростом деле и, конечно, благополучия во всем! - Спасибо большое. Я, пользуясь случаем, поздравляю всех действующих сотрудников и ветеранов подразделений дознания с профессиональным праздником! И хочу поблагодарить всех их за выбор профессии и преданность своему делу, пожелать крепкого здоровья, успехов в службе и благополучия. Беседу вела Анна Сухая