Торжественное открытие общежития для специалистов АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» в доме №13 (корпус 1) на ул. Программистов состоялось в пятницу на прошлой неделе. Развевающиеся на ветру флаги, воздушные шары цветов триколора и перерезание ленточки символизировали начало заселения новеньких, только отремонтированных квартир. Новоселье в общежитии справят около шести десятков сотрудников ГосМКБ «Радуга» (предприятие является членом Союза машиностроителей России и входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Речь идет о сотрудниках, которые проживают в общежитии предприятия, что на ул. Свободы, дом 18, а также о вновь прибывающих на предприятие молодых специалистах. Они как раз и переедут в новые квартиры на ул. Программистов. На открытии общежития собрался едва ли не весь руководящий состав ГосМКБ во главе с генеральным директором С.А. Богатиковым и научным руководителем предприятия В.Н. Трусовым, а также сами новоселы. Событие для всех действительно значимое, и, как подчеркнул Сергей Анатольевич Богатиков, ГосМКБ «Радуга» - одно из немногих предприятий сегодня в Московской области, где сотрудники (помимо многочисленных социальных гарантий) в таком количестве обеспечиваются жильем. - Событие очень радостное и вместе с тем очень неординарное - открытие нашего нового общежития в замечательном микрорайоне, - отметил Сергей Анатольевич. - «Радуга» задала новые стандарты качества жизни своих работников, которые будем далее еще больше преумножать и развивать. И это не последнее общежитие, которое мы открываем. В ближайшие месяцы обязательно будет еще открытие общежития для наших сотрудников. Мы будем заниматься также развитием жилищной программы и продолжим те задачи и достижения, которые успешно развивались под руководством Владимира Николаевича Трусова. И буквально на днях обсуждали с руководством одного из банков, что даже аналогов той жилищной программы и того подхода к обеспечению жильем сотрудников, какие работают на «Радуге», в Подмосковье сегодня нет. Здесь, в новом общежитии, создан очень высокий уровень комфорта для наших работников. И уверен, что все те задачи, которые наша Родина поставила перед нашим коллективом, мы обязательно успешно выполним, обеспечивая при этом такой же высокий уровень жизни специалистов. Научный руководитель предприятия Владимир Николаевич Трусов подчеркнул, что еще несколько лет назад предприятие мудро смотрело вперед, закладывая строительство новых квартир и общежитий для своих сотрудников. Сегодня, когда штат предприятия существенно увеличивается, эти квадратные метры крайне необходимы. - Действительно, то, к чему мы готовились, над чем работали, что заложили несколько лет назад, сегодня свершается, - подчеркнул Владимир Николаевич. - Я желаю молодым специалистам, которые будут здесь жить - удачи, счастья, успехов. И хочу еще сказать вот о чем: вот такие нужные и важные события происходят благодаря нашему городскому сообществу. Я хочу поблагодарить и строителей, и компанию «Экомебель», которая оснастила мебелью жилье. И наша большая благодарность Объединенному институту ядерных исследований, который, если можно так выразиться, поделился с нами возможностью строить жилье в этом доме, благодаря чему наши специалисты уже получили собственные квартиры, а теперь еще это замечательное общежитие. Поэтому считаю сегодняшнее событие - заслугой и достижением всего нашего города. Глава Дубны Сергей Александрович Куликов, поздравляя новоселов, сказал: - Открытие общежития - радостное событие и для «Радуги», и для всего города. Сегодня как никогда остро стоит кадровая проблема: специалистов, которые необходимы на предприятии, приходится собирать едва ли не штучно по всей России. И вот сегодняшнее открытие общежития - это и есть отличная возможность закрепить высококвалифицированные кадры на предприятии. Все эти сотрудники, как правило, приезжают в Дубну целыми семьями, решают важные задачи на самом предприятии и активно участвуют в жизни города. И все городское сообщество создает условия - появляются детские площадки, развиваются детские сады и школы, проводится благоустройство. Именно так мы все вместе решаем важные для города задачи. Вместе с почетными гостями - главой города С.А. Куликовым, руководителем компании «Экомебель» Т.Г. Захаровой, гендиректором подрядной компании «Строй ресурс» Н.В. Мызиным и самими сотрудниками «Радуги» руководители предприятия прошлись по новеньким квартирам и убедились, что к заселению все готово. Под общежитие отведены три этажа одного из подъездов. Это одно- и двухкомнатные квартиры с небольшими остекленными балконами. Квартиры полностью отремонтированы и оборудованы всем необходимым: установлена сантехника, кухонные плиты, мебель. Кухонные гарнитуры, как мы уже отметили, были изготовлены компанией «Экомебель». Компактные, функциональные - они отлично вписались в интерьер квартир. Квартиры рассчитаны на двух человек - однокомнатные и четырех проживающих - двухкомнатные. Всего 65 мест. Белье в общежитии, кстати, будут организованно стирать в прачечной. Пункт приема постельного находится в подвальном помещении соседнего дома. Там также практически завершен ремонт и созданы все условия как для приема и выдачи белья, так и для технического персонала, часть из которого там будет находиться круглосуточно. Что касается общежития на ул. Свободы, д. 18, то, как отметил заместитель гендиректора ГосМКБ «Радуга» - главный инженер предприятия А.П. Утриванов, в нем в ближайшее время также будет проведен небольшой ремонт, и оно будет использоваться под жилье для иногородних несемейных сотрудников «Радуги». Анна Сухая Фото автора