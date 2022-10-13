Юбилейную дату отметил 10 октября ветеран ПАО «ТЕНЗОР» Сергей Иванович Копылов, заместитель директора по качеству – начальник отдела 36. В свои 80 лет он полон энергии и сил, служит для молодежи примером человека с активной жизненной позицией.

Уроженец Тамбовской области, выпускник Рязанского радиотехнического института, трудовой путь Сергей Иванович начал в Дубне инженером-конструктором на ГосМКБ «Радуга». Затем занимался партийной работой. В 1979 году избран секретарем парткома приборного завода «ТЕНЗОР». В 1984 году назначен заместителем главного инженера завода.

Несколько лет занимал пост первого секретаря Дубненского горкома партии (соответствует современной должности главы города). Избирался делегатом ХХVII съезда и XVIII Всесоюзной конференции КПСС. Входил в состав Московского обкома КПСС. Был депутатом Дубненского городского и Московского областного Совета народных депутатов.

С 1990 года – заместитель директора завода «ТЕНЗОР» по качеству – начальник отдела технического контроля, директор по качеству. В 1994-1999 годах – депутат, председатель городского Собрания представителей, а затем Совета депутатов г. Дубны.

За время работы на приборном заводе Сергей Иванович показал себя практичным, грамотным специалистом с нестандартным подходом к задачам любой сложности. Под его руководством успешно проводились внешние аудиты предприятия, налажены связи с сертифицирующими органами, решилась проблема текучки кадров, возросло количество высококвалифицированных работников.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 80-летием Сергей Иванович Копылов награжден почетной грамотой Московской областной Думы.