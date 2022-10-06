1 октября в Дубне открыли аллею Героев. Она столь естественно вписалась в мемориальный комплекс павшим воинам на Большой Волге, будто всегда там и была. Десять стел с портретами и именами Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда теперь возвышаются вдоль дороги, ведущей к мемориалу от ул. Энтузиастов, напоминая о величии подвига дубненцев и в годы Великой Отечественной войны, и в мирное время. Инициатором проекта выступил житель нашего города заслуженный летчик-испытатель Герой Советского Союза Владимир Николаевич Кондауров. О многолетней истории этого проекта мы уже рассказывали в одном из предыдущих номеров нашей газеты («Встреча» №34 от 31.08.2022г.): о том, как появилась сама идея такой аллеи; как рождались один за другим эскизы будущего памятника и, наконец, был выбран окончательный вариант; как, наконец, удалось найти поддержку у главы города, Совета директоров градообразующих предприятий Дубны, Общественной палаты и депутатов… Как отметил глава города С.А. Куликов, часть средств на создание аллеи Героев была собрана дубненцами на Дне благотворительного труда (более 1 млн рублей). Обустройство же самой площадки и благоустройство было проведено из средств местного бюджета. Так что пусть и небольшой, но все же вклад каждого из наших горожан, кто участвовал в этом году в Дне благотворительного труда, в этот памятный комплекс тоже есть… Всего в разные годы званий «Герой Социалистического Труда» и «Герой Советского Союза» были удостоены дубненцы: Блохинцев Дмитрий Иванович; Боголюбов Николай Николаевич; Селезнев Игорь Сергеевич; Флеров Георгий Николаевич; Толстов Василий Никанорович; Стрельченко Владимир Игнатьевич; Кравченко Владимир Ильич; Травкин Иван Михайлович и Кондауров Владимир Николаевич. На одной из стел высечено имя дубненца Кукушкина Александра Филипповича - кавалера трёх орденов Славы. Особенно приятно на торжественном открытии аллеи Героев в Дубне было видеть Героя Советского Союза, заслуженного летчика испытателя Владимира Николаевича Кондаурова. В добром расположении духа он в который раз проходил по аллее, рассматривая одну за другой стелы… Получилось и впрямь здорово! А еще фотографировался на память у той, где высечено его имя – летчика-испытателя, получившего звание «заслуженный» уже в 38 лет! Фото на память с главой города С.А. Куликовым, с ветеранами, с семьей и, конечно, с боевыми товарищами, специально приехавшими в Дубну… Почетные гости праздника генерал-лейтенант в отставке Иван Иванович Бохонко и полковник авиации в отставке Александр Сергеевич Пучков (на фото справа: А.С.Пучков, В.Н.Кондауров, И.И.Бохонко) первыми поднялись на сцену, чтобы поздравить горожан с открытием аллеи Героев, а своему боевому товарищу В.Н. Кондаурову от всех нас, присутствующих, сказать спасибо за увековечивание памяти героев в столь непростое для страны время. Говорили боевые офицеры и о том, насколько важно не просто чтить память наших героических предков, но и самим быть преданными Родине, отстаивать ее интересы и в мирное время, и тем более во времена конфликтов. А на аллее, уверены они, обязательно появятся новые имена не менее выдающихся наших земляков, которыми мы будем гордиться. Небольшая экскурсия вдоль аллеи Героев, которую провел Владимир Николаевич Кондауров для гостей, завершила праздник. Но многие горожане (как, собственно, и я) пришли на аллею вечером, чтобы увидеть сияющие золотом звезды Героев в вечерней подсветке. Эффектное освещение даже ночью не дает меркнуть стелам. Красиво, эффектно, достойно… Анна Сухая Фото автора и Владимира Рыкова