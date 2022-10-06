Патронажная служба «Забота по соседству» - некоммерческая организация, которая помогает дубненцам заботиться о пожилых и близких, нуждающихся в помощи. «Забота по соседству» работает не только со взрослыми, но и с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

У каждого человека свои потребности. Один совсем не может себя обслуживать, и ему требуется три визита в день - помыть, переодеть, покормить, провести медицинские процедуры. А другой вполне неплохо себя чувствует, но необходима социальная поддержка - навестить, пообщаться, купить продуктов, сопроводить в поликлинику или получить лекарства по рецептам. «Забота по соседству» рассматривает каждое обращение индивидуально, план ухода за подопечным составляется на первой встрече с родственниками.

Вам необходимо срочно уехать? Приходите в наш уютный офис на Боголюбова, и мы обсудим все нюансы ухода за вашим близким, сходим познакомиться с подопечным. Знакомство никого ни к чему не обязывает, мы просто пьем чай и общаемся. Если вас все устроило, мы заключим договор, уже на следующий день патронажная сестра придет к бабушке.

Вам неудобно ехать на правый берег? Специально для вас мы открываем левобережный офис на ул. Тверской, 9. Теперь «Забота по соседству» стала ещё ближе к своим подопечным.

«Забота по соседству» является исполнителем государственного заказа по госуслуге «Предоставление социального, социально-медицинского обслуживания на дому». То есть помощь оказывается по тарифам, установленным государством. Для её получения нужно обратиться в Дубненское отделение соцзащиты или подать заявление через портал Госуслуги Московской области.

Болезнь и немощь близкого человека - это всегда тяжёлое испытание. «Забота по соседству» всегда готова поддержать вас в трудную минуту, ответить на вопросы, поговорить о том, что волнует. Позвоните нам, и «Забота по соседству» позаботится!