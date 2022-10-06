С инициативой о переименовании улицы Зелёной в улицу Русских инженеров выступил один из резидентов ОЭЗ «Дубна».

В 2018 году был проведен конкурс на название улиц, расположенных на территории правобережной и левобережной площадок технико-внедренческой зоны. Из более чем 600 наименований, предложенных горожанами, были выбраны самые популярные. Так, улицы в ОЭЗ получили имена известных ученых, исследователей, конструкторов, другие были названы в зависимости от места расположения или с учетом направлений деятельности ОЭЗ, например, Авиационная или Мостостроителей.

Тогда же на правобережной площадке в лесном массиве появилась и улица Зелёная.

Теперь, когда строятся новые предприятия, и ключевую роль в их деятельности играют талантливые русские инженеры, в Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» поддержали идею о переименовании улицы Зелёной в улицу Русских инженеров.

Утверждено и название остановочного пункта, находящегося на территории Российского центра программирования. Он будет называться «Улица Новаторов».